Фруктовий чай шкодить зубам

Дослідники вважають, що фруктово-ягідні чаї небезпечні здоров`я зубів, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Учені провели дослідження, під час якого вивчали вплив фруктових чаїв на здоров`я зубів. Виявилося, що особливо небезпечні чаї з лимоном і чорною смородиною, оскільки вони містять безліч кислот, агресивних для зубної емалі. Експерти рекомендують не вживати часто фруктові чаї, щоб не піддавати здоров`я зубів додатковому ризику.

Також, як показало дослідження, загрожують здоров`ю зубів і деякі ліки, такі як антидепресанти та бета-блокатори. Річ у тім, що ці препарати призводять до зниження вироблення слини, через що висихає слизова рота і таким чином знижується захист від руйнування зубів.

amn.net.ua