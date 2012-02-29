Горішки кеш’ю лікують діабет

Екстракт насіння горіхів кеш’ю може бути використаний для створення препарату проти діабету. Такий висновок, згідно новому дослідженню, зробила група учених з Канади і Камеруну.

Горішки – не просто ласощі! По кількості корисних елементів їм немає рівних. Що ж потрібно знати про горіхи?

В ході експерименту, що проводиться фахівцями з Університету Монреаля і Університету де Яунде, вивчалася дія екстракту листя, кори, плодів, насіння дерева кеш’ю на клітини, які пов`язані з виробленням інсуліну. Як відомо, організм діабетиків не реагує на інсулін і (або) не продукує його достатню кількість, тому при цукровому діабеті в крові підвищений вміст глюкози.

Експеримент показав, що зі всіх випробуваних складів екстракт насіння кеш’ю найкращим чином стимулював поглинання цукру в крові м`язовими клітинами.

Дослідження показало, що деякі натуральні компоненти кеш’ю можуть використовуватися для створення пероральної терапії діабету.

zdorovo.ua