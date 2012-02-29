Трудоголіки живуть довше

Любителі працювати напружено і довго в середньому живуть на 4 роки довше, ніж звичайні працівники, стверджують американські дослідники з університету Каліфорнії, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Вчені проаналізували 20 досліджень, в яких взяли участь понад 9 тис. осіб з різних країн світу, які оцінювали вплив своєї роботи на психологічне та фізичне здоров`я. Виявилося, що сумлінна і важка праця сприяє набуттю таких якостей, як амбітність, сумлінність, розсудливість, організованість. На думку фахівців, ці якості допомагають людині продовжити життя, оскільки, приміром, самодисципліна не дає людині стати залежною від шкідливих звичок і бути більш стійкою до стресів.

Експерти радять ретельно працювати, але не забувати при цьому про відпочинок, щоб життя не стало одноманітним і не призвело до депресивного стану.

amn.net.ua