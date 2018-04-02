Чашечка кави: пити чи не пити?

Як це приємно прийняти ванну, випити чашку кави... Ви ніколи не замислювалися, що кава - справді унікальний напій? Розкрити його секрети і визначити властивості учені не можуть до цього дня. Сфера застосування кофеїну неймовірно широка, тому дуже важливо вивчити популярний енергетик з усіх боків. Ароматом цього напою людство насолоджувалося задовго до того, як була відкрита Північна Америка і винайдене книгодрукування. Численні легенди говорять, що першим познайомився з кавою сам пророк Магомет, що вилікувався з його допомогою від важкої хвороби.

З кожною людиною у кави складаються особливі стосунки. Кава щедро дарує всім свій неповторний смак і аромат, балує різноманітністю сортів і способів приготування, але її фізіологічна дія на організм індивідуальна і не завжди корисна.

Дослідники не припиняють сперечатися про те, що превалює в цих чарівних зернах - користь або шкода, проте до однозначного висновку, ймовірно, прийдуть не скоро.

Бореться з хворобами

Найбільш активним елементом кави є всім відомий кофеїн, який є хімічним стимулятором центральної нервової системи. Найпоширеніші продукти, що містять кофеїн, - це кава, какао, шоколад, чай, а також близько 60 видів рослин. Його широко використовують в багатьох легких напоях, таких як кока-кола, пепсі-кола, і лікарських препаратах для підвищення апетиту і бадьорості, при застудних захворюваннях, бронхіальній астмі і т.д.

У чому секрет?

Чому ж ми «підсіли» на каву? Найпопулярніший мотив - його здатність швидко привести людину в тонус після сну, вмить наповнити енергією, збільшити швидкість розумових і фізичних реакцій. Цей ефект пов`язаний з втручанням кофеїну в певні процеси, що відбуваються в різних частинах головного мозку. Під впливом кофеїну гіпофіз рясно виділяє гормон, який у свою чергу стимулює підвищене вироблення адреналіну. Саме адреналін примушує серце скорочуватися частіше, а печінка - виробляти в кров більше глюкози, щоб організм міг використовувати додаткову кількість енергії. Крім того, кофеїн звужує кровоносні судини, розслабляє дихальні шляхи, що полегшує дихання і дозволяє м`язам скорочуватися з дивовижною легкістю. Таким чином, чашка кави вранці мобілізує організм для активної діяльності протягом дня.

Проте...

Суперечність кавового напою можна знайти в будь-якому його прояві. Все залежить від того, хто п`є каву, в якій кількості і в якій ситуації. Допустиму норму для кожної людини потрібно розраховувати індивідуально. Ви хочете визначитися з тим, скільки чашок слід споживати саме вашому організму? Перед вами весь спектр кофеїнової дії на людський організм:

За: Кофеїн допомагає людям, що займається розумовою працею. Він порушує клітини головного мозку, збільшує сприйнятливість і розташовує до зосередженого мислення.

Проти: При передозуванні викликає сильні головні болі, нервозність, запаморочення, тривогу і напруженість.

За: Вже доведено, що регулярне вживання кави (3-4 чашки в день) знижує ризик цирозу печінки у людей, що захоплюються алкоголем, правда, набагато розумніше спиртним не зловживати.

Проти: Якщо «запити» каву алкоголем, негативна дія останнього на організм істотно посилюється.

За: кава вельми корисна людям, страждаючим зниженим тиском.

Проти: У поєднанні кави з курінням ризик розвитку гіпертонії підвищується на 35-60%.

За: Наш коханий уранішній напій, що бадьорить, здатний позитивно впливати на зуби, оберігаючи їх від карієсу, оскільки володіє певним набором профілактичних властивостей, що ефективно захищають порожнину рота від шкідливих бактерій.

Проти: Є ризик пожертвувати білосніжною усмішкою, оскільки, захищаючи зуби, кава фарбує емаль в жовтий колір.

За: Кофеїн сприяє накопиченню в організмі людини серотоніну - гормону щастя.

Проти: Цю дію фахівці упевнено відносять до наркотичної: при браку кофеїну може початися справжнісінька ломка - сильна депресія.

За: Дуже приємна новина: кава містить вітамін РР і близько 300 мінеральних речовин, включаючи незамінні для організму антиоксиданти. І це ще не все!

Проти: Кава, як і будь-який стимулятор, має ряд протипоказань. Його не слід пити із заспокійливими або снодійними препаратами.

Факти зі всього світла

- Англійські учені стверджують; кава може забезпечити знеболюючий ефект, але тільки у жінок. Досліди показали, що на чоловіків кофеїн подібним чином не впливає.

- Німецькі учені запевняють, що вживання великих доз кофеїну запобігає облисінню! Проте кофеїн в даному випадку краще діє при зовнішньому застосуванні (наприклад, втирання спеціальних розчинів). За словами експертів, щоб потрібна кількість речовини досягла коріння волосся, довелося б втирати по 60-80 чашок кави в день.

- Учені встановили, що кофеїн благотворно впливає на зір і підвищує чутливість сітківки очей. Саме кофеїн примушує її інтенсивніше реагувати на зовнішній світ. В результаті навколишні об`єкти стають яскравішими, мають більше відтінків і на них виявляються невидимі раніше деталі.

- Канадські учені недавно виявили, що кофеїн володіє цінною властивістю: він підвищує здатність організму до фізичних навантажень, тим самим збільшуючи ефект від занять спортом. А ще він сприяє перетворенню жиру на паливо для м`язів.

Щоб бути красивою

Отже, кава має унікальні смакові якості - це ми вже з`ясували. Крім того, є невичерпним джерелом ряду цінних косметичних інгредієнтів.

Міститься в ній пинолева кислота: відновлює еластичність шкіри, перешкоджає її старінню, а також володіє протизапальними і фотозахисними властивостями. Це суперкорисна якість дозволяє світовим маркам по догляду за шкірою створювати розкішні креми для обличчя. Кофеїн в їх складі відповідає не тільки за захист шкіри від зовнішньої агресії, але і за її пружність і гладку поверхню. За допомогою дії кофеїну зміцнюється шкіра, підтягається овал обличчя і сповільнюється старіння тканин.

Природні компоненти, що містяться в кофеїні, допомагають позбавитися токсинів, активізують розщеплювання жиру: саме тому більшість антицелюлітних кремів засновані на кофеїні. Завдяки жиророзщеплювальній дії кофеїну створені креми для моделювання фігури і корекції контурів тіла, до складу яких входить особлива зелена кава. Створюють навіть спеціальні аромати, що містять кофеїн, оскільки японські учені підтвердили: аромат кави сприяє зниженню ваги і на психологічному рівні.

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