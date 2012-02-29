У Китаї при вибуху на хімпідприємстві загинули 16 осіб
11:02, 29 лютого 2012Зарубіжні новини
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Ще 43 постраждали
У Китаї в результаті вибуху на хімічному підприємстві загинули 16 осіб, ще 43 постраждали.
Як передає ІТАР-ТАРС, аварія сталася вчора на одному з хімічних заводів в повіті Чжаосянь північної провінції Хебей.
На момент аварії, за останніми даними, на підприємстві працювали близько 100 осіб. Рятувальники були змушені припинити пошукову операцію через небезпеку повторного вибуху. Розбирання завалів і пошукові роботи поновилися сьогодні вранці.
Підтверджено загибель 16 осіб. Місцеві власті не виключають, що під завалами можуть знаходитися ще десятки осіб.
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