У Китаї при вибуху на хімпідприємстві загинули 16 осіб

У Китаї в результаті вибуху на хімічному підприємстві загинули 16 осіб, ще 43 постраждали.

Як передає ІТАР-ТАРС, аварія сталася вчора на одному з хімічних заводів в повіті Чжаосянь північної провінції Хебей.

На момент аварії, за останніми даними, на підприємстві працювали близько 100 осіб. Рятувальники були змушені припинити пошукову операцію через небезпеку повторного вибуху. Розбирання завалів і пошукові роботи поновилися сьогодні вранці.

Підтверджено загибель 16 осіб. Місцеві власті не виключають, що під завалами можуть знаходитися ще десятки осіб.