Найпідступніша хвороба весни - невралгія трійчастого нерва

Українські лікарі назвали найпідступнішу хворобу початку весни - невралгію трійчастого нерва. Це захворювання виявляється нападами сильного стріляючого болю у ділянці обличчя (у нижній частині лиця, щелепи, навколо носа). Лікарі неофіційно називають цю хворобу «синдромом непокритої голови».

З приходом навіть незначного потепління люди прагнуть зняти з себе головні убори і теплий верхній одяг. Але брехливе тепло є причиною запалення лицьового нерва.

Першими жертвами «синдрому непокритої голови» стають люди з хворими зубами: такі зуби – ідеальне джерело для інфекції. Відбувається травматизация лицьового нерва і страждає його оболонка, пояснюють лікарі. Такий стан вимагає термінового медикаментозного лікування.

likar.info