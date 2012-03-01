Як їсти менше?

Часто буває так, що людина і не їсть багато, проте поправляється. Якщо ти необґрунтовано швидко набираєш вагу, отже, тобі, перш ніж сідати на жорстку дієту, необхідно звернутися до лікаря та з`ясувати, в чому ж причина твого поганого метаболізму.

Але якщо ти точно знаєш, що набираєш вагу тому, що надто багато їж, отже, ця стаття саме для тебе. lady.tochka.net пропонує тобі 11 способів обмежити себе в їжі і менше їсти.

Спершу поради професора Корнуелльського університету Браяна Вонсінка, який вивчив психологію переїдання офісних працівників і опублікував у книжці "Бездумна їжа". За словами професора, дотримуючись цих 4 правил, уже через місяць можна схуднути.

Як менше їсти

1. Сховай всю шкідливу їжу з поля зору, а натомість того поклади на видне місце морквину, яблука або інші корисні продукти. Оскільки ми, намагаючись заощадити час, їмо те, що лежить найближче.

2. Зроби корисну їжу зручною для споживання: помий і почисти моркву, поклади на тарілку яблука. А печиво, крекери, цукерки, які так зручно їсти, відклади якнайдалі. Адже саме доступність шкідливих продуктів впливає на переїдання.

3. Не позбувайся доказів. Не викидай кістки від курячих крилець, папірці від цукерок. Професор Вонсінк з`ясував у процесі експерименту, що люди з`їдають більше, якщо не бачать, скільки вони з`їли. Тому кісточки і папірці – прекрасне нагадування про з`їдене, що допоможе не переїдати.

4. Дивися на їжу, перш ніж її з`їсти. Оцінюй об’єм і кількість з`їденого, це теж допоможе менше їсти.

Інші способи, як менше їсти

5. Заведи собі блокнот і записуй усе, що ти з`їла. Це допоможе контролювати кількість.

6. У блокнот можна записувати й лічити калорії. Пам’ятай, на день бажано з`їдати не більше 1000 калорій, щоб схуднути. Перед сном можна з`їсти щось на 60 калорій (наприклад, яблуко).

7. Якщо хочеш менше з`їдати, постарайся запам`ятовувати все з`їдене і щовечора перед сном звітувати перед самою собою. Наприклад, сьогодні я не їла жодного шматка хліба, я – молодець.

8. Хочеш менше їсти, заведи собі маленьку тарілку і їж тільки з неї. І забудь про добавки, з`їдати можна тільки те, що помістилося за один раз. Маленька тарілка допоможе тобі навчитися їсти часто і потроху.

9. Їж щось калорійне, але в невеликих кількостях.

10. Навчися одержувати гастрономічне задоволення від їжі, для цього прикрашай страви, готуй їх по-особливому, експериментуй із продуктами та смаками. Тоді їжа стане не лише задоволенням для шлунка, а й естетичним задоволенням.

11. Готуй їжу рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб насититися один раз. Тоді ти навіть якщо захочеш добавки, не зможеш її собі покласти.

Психологи та дієтологи дійшли висновку, що природа нашого переїдання – родом із далекого минулого людства, коли люди, змушені потом і кров`ю добувати собі їжу, не могли їсти стільки, скільки вони хотіли, і тоді, коли хотіли.

Тому вони, піймавши чергового мамонта, наїдалися взапас. Цей інстинкт залишився в нас і зараз, і з ним особливо складно боротися через продуктову різноманітність. Тож пам’ятай про це й не уподібнюйся первісній людині – не їж про запас.

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