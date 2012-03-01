Як схуднути на рибі?

Актриса Кейт Хадсон, головна героїня фільмів «Як позбутися хлопця за 10 днів», «Війна наречених», «Дівчина найкращого друга», «Золото дурнів» і багатьох інших, завжди у чудовій формі.

Зірка захищається себе від зайвої ваги за допомогою спеціальної дієти. У раціоні - якомога більше нежирної риби.

Суть дієти Кейт Хадсон: в раціоні риба і нежирні молочні продукти. А також овочі - брюссельська капуста і кабачки, та антиоксиданти - різні ягоди, в першу чергу, журавлина.

За словами експертів, на дієті Кейт Хадсон можна помітно схуднути і втримати результат, і все завдяки білкової їжі.

Щоб був результат, витримати дієту потрібно від 10 до 14 днів.

Зразок меню Кейт Хадсон

Перший варіант

Сніданок. Чорна кава без цукру або зелений чай, один сухарик.

Другий сніданок. Сир із родзинками

Обід. Салат із креветок та огірків, 1-2 відварених картоплини, чашка зеленого чаю.

Підвечірок. Ківі, 2 шт.

Вечеря. Риба, варена або приготована на пару, з відварною брюссельською капустою.

Перед сном можеш дозволити собі стакан теплого нежирного молока.

Другий варіант

Сніданок. Чорна кава або зелений чай без цукру. Ківі, 2 шт.

Другий сніданок. Ягідно-фруктове пюре, домашнього приготування. У блендері можеш змішати яблуко, журавлину, ківі, тобто за власним смаком (виключення — банани і виноград).

Обід. Порція юшки або вареної риби зі шматочком висівкового хліба.

Підвечірок. Яблуко або апельсин

Вечеря. Салат з огірків і вареної брюссельської капусти.

Перед сном. Натуральний йогурт або стакан кефіру.

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