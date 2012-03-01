Як підготувати організм до весни

1. Розітріть ягоди брусниці і калини в співвідношенні 1:1, підсолодіть медом і додайте склянку теплої води. Дайте настоятися протягом 10 хвилин. Виходить дуже корисний вітамінний напій. Приймайте його тричі на день по 100 мл. Краще всього використовувати напій відразу після приготування.

2. Залийте 2 ст. л. ехінацеї 200 мл гарячої кип`яченої води. Закрийте кришкою і кип`ятіть протягом півгодини на водяній лазні. Постійно помішуйте. Потім зніміть з плити і дайте остигнути при кімнатній температурі. Процідіть і доведіть об`єм відвару до 200 мл кип`яченою водою. Приймайте по 1 ст. л. 3 рази на день за півгодини до їжі.

3. Одягайтеся багатошарово. Зайва кофта допоможе вам не замерзнути вранці. А знявши її вдень, ви не спітнієте і не простигнете.

orthodox.od.ua