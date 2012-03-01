Ефективність ліків залежить від часу доби

Більшість людей, що щодня приймають лікарські препарати, часто не замислюються, в який час доби вони це роблять. Проте багато фахівців вважають, що час доби впливає на дію тих або інших ліків.

Біологічний годинник людини управляє певною ділянкою головного мозку, що дозволяє контролювати імунну систему, температуру тіла, кров`яний тиск і вироблення гормонів. Саме ці чинники говорять про те, що кожен лікарський препарат вимагає певного часу доби. Зокрема, американським дослідникам вдалося встановити, що ліки, направлені на підтримку серця, краще приймати відразу після пробудження, оскільки в інший час їх ефективність буде значно понижена.

Для контролю над гіпертонією і зниження ризику виникнення інсульту і інфаркту людям з високим тиском дослідники рекомендують прийом препаратів в нічний час. Причому регулярний прийом в один і той же час може понизити тиск.

orthodox.od.ua