З чого виготовляють продукти з написом "Light"

У рек­лам­них ро­ли­ках во­ни виг­ля­да­ють ду­же апе­тит­но: йо­гур­ти - ніжні і вершкові, фрук­ти, що їх на­пов­ню­ють - свіжі та соковиті. Домочадці, які вжи­ва­ють лег­ке мас­ло або май­о­нез, ви­с­лов­лю­ють бла­женст­во, очі до­мо­гос­по­да­рок - за­до­во­лен­ня. Та чи корисні ці про­дук­ти, як прий­ня­то вва­жа­ти?

Повторювані рекламні ро­ли­ки за­кли­ка­ють за­бу­ти про нудні дієти, пред­став­ля­ю­чи полегшені про­дук­ти чи не смачніші, ніж звичайні.

Ма­ло-по­ма­лу в наш мо­зок закрадається па­ра­док­саль­на ідея: мож­на їсти скільки зав­год­но продуктів з по­знач­кою light і при цьо­му не по­вер­та­ти, а навіть ски­да­ти ва­гу! Ситуація до­хо­дить до аб­сур­ду, ко­ли чуєш: "Я вже півроку го­тую свій улюб­ле­ний "олів`є" на майонезі "Лег­кий", але чо­мусь ніяк не худ­ну..."

Легкі про­дук­ти "пра­цю­ють" за прин­ци­пом увімкнення: з`їдаючи про­дукт, ми несвідомо присвоюємо собі йо­го властивості й очікуємо ста­ти стрункішою. Але че­рез "легкість" ми вважаємо з`їдене не­знач­ним і збільшуємо об­сяг їжі, яку з`їдаємо.

Що цілком закономірно: не­до­одер­жу­ю­чи калорій, організм вимагає до­бав­ки. До то­го ж ми не­мов отримуємо індульгенцію на деякі надмірності: "Раз на обід я їла "по­лег­ше­не", нарешті змо­жу до­зво­ли­ти собі шма­ток шо­ко­лад­но­го тор­та". Як не по­тра­пи­ти в цю паст­ку? На­сам­пе­ред роз­гля­не­мо деякі фак­ти, що сто­су­ють­ся "лег­ких" продуктів і то­го, як во­ни ви­го­тов­ля­ють­ся.

Мас­ло не­мас­ля­не

Сло­вос­по­лу­чен­ня "лег­ке мас­ло", "лег­кий май­о­нез" озна­ча­ють, що час­ти­на компонентів тва­рин­но­го по­ход­жен­ня в цьо­му продукті замінена на рослинні. Споживачеві це дозволяє ду­ма­ти, що про­дукт "низь­ко­хо­лес­те­ри­но­вий", а ви­роб­ни­ку - істотно зни­зи­ти собівартість цьо­го про­дук­ту.

В "лег­ко­му" маслі ниж­че вміст жи­ру до 20-40% замість 80%. Зни­жен­ня відсотка жирності змінює консистенцію мас­ла: во­но стає більш м`яким. Це дозволяє на­ма­зу­ва­ти йо­го на хліб більш тон­ким ша­ром. Але, з іншого бо­ку, зни­жен­ня жирності йде на шко­ду верш­ко­вим сма­кам, і ми не отримуємо від ньо­го очікуваного за­до­во­лен­ня.

Магічні йо­гур­ти

Ці про­дук­ти зав­ж­ди вик­ли­ка­ють асоціації зі здо­ров`ям і стрункістю. Во­ни мо­жуть бу­ти на­ту­раль­ни­ми, фрук­то­ви­ми, шо­ко­лад­ни­ми - всі ви­ди йогуртів існують в полегшеній версії. Це означає, що їх жирність зни­же­на до 1,5% або навіть 0,5%.

Але чим більше інгредієнтів (фруктів, злаків...) вхо­дить до скла­ду йо­гур­ту, тим більше йо­го енер­ге­тич­на цінність. Скажімо, по­лег­ше­ний на­ту­раль­ний (1%-ної жирності, без до­ба­вок) йо­гурт містить 40 калорій.

Як­що йо­гурт фрук­то­вий, йо­го енер­ге­тич­на цінність збільшується до 60 калорій, як у зви­чай­но­му на­ту­раль­но­му 3,5-процентної жирності.

Дру­гий підводний камінь: розмір ба­но­чок. Ми час­то ба­чи­мо рек­ла­му "Те­пер + 25% без­кош­тов­но!", що по­ра за­да­ти­ся пи­тан­ням: "А чи потрібні нам ці 25%?" Сьогодні у відділі мо­лоч­них продуктів мож­на знай­ти ба­ноч­ки від 70 до 180 г.

Але 180 г фрук­то­во­го йо­гур­ту, навіть по­лег­ше­но­го, за кількістю калорій рівноцінні 70 г повноцінного шо­ко­лад­но­го де­сер­ту. У та­ко­му ви­пад­ку, мо­же, кра­ще віддати пе­ре­ва­гу то­му, що при­но­сить більше за­до­во­лен­ня?

Зви­кан­ня до со­лод­ко­го

Виготовлені на основі син­те­тич­них підсолоджувачів (ас­пар­там са­ха­рин), які в 200-300 разів со­лод­ше цук­ру, "полегшені" газовані напої стри­му­ють свої обіцянки.

Ба­ноч­ка ко­ли light містить 1 калорію (або, як пи­шуть ви­роб­ни­ки, "при­близ­но 0 калорій"), а ба­ноч­ка звичайної - 148. Па­ра­докс у то­му, що, як­що пи­ти напої з мар­ку­ван­ням light зрідка, різниця в калорійності не зро­бить істотного впли­ву на фігуру.

Але при ре­гу­ляр­но­му вживанні во­ни мо­жуть вик­ли­ка­ти зви­кан­ня до со­лод­ко­го. І закріпити тя­гу до десертів, тістечок, напоїв з до­да­ван­ням цук­ру - будь то навіть чай або ка­ва.

Те­пер про жу­валь­ну гум­ку та освіжаючі цу­кер­ки, на обкладинці яких на­пи­са­но "без цук­ру": во­ни містять при­близ­но стільки ж калорій, скільки і звичайні. Їх пе­ре­ва­га не в "легкості", а в то­му, що во­ни зни­жу­ють ймовірність по­яви карієсу.

Роз­ра­хун­ки міняють все

Та­кий по­каз­ник, як відсоток жирності, мо­же бу­ти оман­ли­вим, то­му що "жирність" - по­нят­тя не аб­со­лют­на, а відносна. На­прик­лад, на упаковці си­ру мас­кар­по­не вка­за­на страш­на циф­ра "80% жирності" - він ав­то­ма­тич­но потрапляє в спи­сок за­над­то жир­них продуктів.

Але як­що при­ди­ви­ти­ся уважніше, ми ви­я­ви­мо уточ­ню­ю­че "по відношенню до сухої ре­чо­ви­ни". А там, де вказується про­цент­ний вміст жирів, білків і вуглеводів в 100 г про­дук­ту, фігурує "40 г жи­ру".

Тоб­то фак­тич­но цей про­дукт 40-процентної жирності не більш жир­ний, ніж деякі ви­ди твер­дих сирів. Це ж пра­ви­ло поширюється на зер­нис­тий сир і домашній сир, в яких жирність 20% (по відношенню до сухої ре­чо­ви­ни) обертається 4 г жи­ру на 100 г про­дук­ту - май­же як у нормалізованому молоці (3,6%).

Розумніше орієнтуватися на по­каз­ник калорійності. На­прик­лад, 100 г сме­та­ни 15-процентної жирності містить при­близ­но 170 ккал. Май­о­нез кла­сич­ний - 650 ккал, а низькокалорійний - 480 ккал. Судіть самі - кра­ще виб­ра­ти сме­та­ну.

Плу­та­ни­на свідомості

Че­рез терміни "дієтичні", "низькокалорійні" і "здорові" про­дук­ти створюється плу­та­ни­на в нашій свідомості. Дієтичні про­дук­ти ство­рю­ють­ся в ос­нов­но­му для лю­дей з про­бле­ма­ми обміну ре­чо­вин: на­прик­лад, для діабетиків цу­кор замінюють ксилітом.

"Здорові" про­дук­ти - збагачені хар­чо­ви­ми во­лок­на­ми, вітамінами, мінералами не відносяться до роз­ря­ду низькокалорійних. На­прик­лад, "зба­га­че­ний" цільнозерновий хліб з насінням соняш­ни­ка, льо­ну, род­зин­ка­ми або горіхами на­ба­га­то більше калорійний, ніж зви­чай­ний.

Те ж са­ме мож­на ска­за­ти про мюслі: ви­со­кий вміст зер­но­вих пластівців і сухофруктів ро­бить цей про­дукт до­сить калорійним. Мінімум та­ко­го про­дук­ту забезпечує організму мак­си­мум енергії на три­ва­лий час - са­ме та­ка ідея їх ство­рен­ня. І во­на не має нічого спільного зі стрункістю.

На­ту­ра сма­ку

"Мо­ло­ко без мо­ло­ка", "мас­ло без мас­ла" - все це створює відчуття не­пов­но­ти, безживності, як "секс без сек­су". Жи­ти пов­ним жит­тям, їсти натуральні, насичені про­дук­ти, відчувати їх смак, усвідомлювати, що са­ме ти їси, - це єдиний спосіб дійсно на­си­ти­ти свій організм.

І, відчуваючи це на­си­чен­ня, при­род­ним чи­ном до­зу­ва­ти кількість їжі. Лю­дям, які тур­бу­ють­ся про свою ва­гу, як пра­ви­ло, влас­ти­во замінювати їжею за­до­во­лен­ня яки­хось інших по­треб. З цієї точ­ки зо­ру про­дукт-ілюзія не тільки не ко­рис­ний, але навіть шкідливий.

Він не насичує організм, не дозволяє відчути пов­но­го за­до­во­лен­ня своєї харчової по­тре­би та в результаті не дає можливості відокремити по­тре­бу в їжі від інших по­треб. Як­що повільно і з за­до­во­лен­ням з`їдаєш повноцінний обід, а че­рез ко­рот­кий час відчуваєш, що хо­четь­ся чо­гось ще, - са­ме час за­пи­та­ти се­бе: чо­го са­ме хо­четь­ся?

Мо­же, ти хо­чеш зовсім інший "їжі": спілкування, тур­бо­ти, ува­ги, сек­су? Цей мо­мент усвідомлення своїх дійсних по­треб - пер­ший крок до поз­бав­лен­ня від харчової залежності.

Дру­гий - знай­ти можливість за­до­воль­ни­ти ці по­тре­би: інтелектуальні, емоційні, тілесні. Це складніше, про­бле­ми з їх за­до­во­лен­ням мо­жуть ле­жати на більш гли­бо­ко­му рівні - їх мо­же ви­я­ви­ти фахівець.

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