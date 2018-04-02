З чого виготовляють продукти з написом "Light"
У рекламі обличчя домочадців, які вживають "легкий" йогурт, висловлюють блаженство... Та чи корисні ці продукти, як прийнято вважати?..
У рекламних роликах вони виглядають дуже апетитно: йогурти - ніжні і вершкові, фрукти, що їх наповнюють - свіжі та соковиті. Домочадці, які вживають легке масло або майонез, висловлюють блаженство, очі домогосподарок - задоволення. Та чи корисні ці продукти, як прийнято вважати?
Повторювані рекламні ролики закликають забути про нудні дієти, представляючи полегшені продукти чи не смачніші, ніж звичайні.
Мало-помалу в наш мозок закрадається парадоксальна ідея: можна їсти скільки завгодно продуктів з позначкою light і при цьому не повертати, а навіть скидати вагу! Ситуація доходить до абсурду, коли чуєш: "Я вже півроку готую свій улюблений "олів`є" на майонезі "Легкий", але чомусь ніяк не худну..."
Легкі продукти "працюють" за принципом увімкнення: з`їдаючи продукт, ми несвідомо присвоюємо собі його властивості й очікуємо стати стрункішою. Але через "легкість" ми вважаємо з`їдене незначним і збільшуємо обсяг їжі, яку з`їдаємо.
Що цілком закономірно: недоодержуючи калорій, організм вимагає добавки. До того ж ми немов отримуємо індульгенцію на деякі надмірності: "Раз на обід я їла "полегшене", нарешті зможу дозволити собі шматок шоколадного торта". Як не потрапити в цю пастку? Насамперед розглянемо деякі факти, що стосуються "легких" продуктів і того, як вони виготовляються.
Масло немасляне
Словосполучення "легке масло", "легкий майонез" означають, що частина компонентів тваринного походження в цьому продукті замінена на рослинні. Споживачеві це дозволяє думати, що продукт "низькохолестериновий", а виробнику - істотно знизити собівартість цього продукту.
В "легкому" маслі нижче вміст жиру до 20-40% замість 80%. Зниження відсотка жирності змінює консистенцію масла: воно стає більш м`яким. Це дозволяє намазувати його на хліб більш тонким шаром. Але, з іншого боку, зниження жирності йде на шкоду вершковим смакам, і ми не отримуємо від нього очікуваного задоволення.
Магічні йогурти
Ці продукти завжди викликають асоціації зі здоров`ям і стрункістю. Вони можуть бути натуральними, фруктовими, шоколадними - всі види йогуртів існують в полегшеній версії. Це означає, що їх жирність знижена до 1,5% або навіть 0,5%.
Але чим більше інгредієнтів (фруктів, злаків...) входить до складу йогурту, тим більше його енергетична цінність. Скажімо, полегшений натуральний (1%-ної жирності, без добавок) йогурт містить 40 калорій.
Якщо йогурт фруктовий, його енергетична цінність збільшується до 60 калорій, як у звичайному натуральному 3,5-процентної жирності.
Другий підводний камінь: розмір баночок. Ми часто бачимо рекламу "Тепер + 25% безкоштовно!", що пора задатися питанням: "А чи потрібні нам ці 25%?" Сьогодні у відділі молочних продуктів можна знайти баночки від 70 до 180 г.
Але 180 г фруктового йогурту, навіть полегшеного, за кількістю калорій рівноцінні 70 г повноцінного шоколадного десерту. У такому випадку, може, краще віддати перевагу тому, що приносить більше задоволення?
Звикання до солодкого
Виготовлені на основі синтетичних підсолоджувачів (аспартам сахарин), які в 200-300 разів солодше цукру, "полегшені" газовані напої стримують свої обіцянки.
Баночка коли light містить 1 калорію (або, як пишуть виробники, "приблизно 0 калорій"), а баночка звичайної - 148. Парадокс у тому, що, якщо пити напої з маркуванням light зрідка, різниця в калорійності не зробить істотного впливу на фігуру.
Але при регулярному вживанні вони можуть викликати звикання до солодкого. І закріпити тягу до десертів, тістечок, напоїв з додаванням цукру - будь то навіть чай або кава.
Тепер про жувальну гумку та освіжаючі цукерки, на обкладинці яких написано "без цукру": вони містять приблизно стільки ж калорій, скільки і звичайні. Їх перевага не в "легкості", а в тому, що вони знижують ймовірність появи карієсу.
Розрахунки міняють все
Такий показник, як відсоток жирності, може бути оманливим, тому що "жирність" - поняття не абсолютна, а відносна. Наприклад, на упаковці сиру маскарпоне вказана страшна цифра "80% жирності" - він автоматично потрапляє в список занадто жирних продуктів.
Але якщо придивитися уважніше, ми виявимо уточнююче "по відношенню до сухої речовини". А там, де вказується процентний вміст жирів, білків і вуглеводів в 100 г продукту, фігурує "40 г жиру".
Тобто фактично цей продукт 40-процентної жирності не більш жирний, ніж деякі види твердих сирів. Це ж правило поширюється на зернистий сир і домашній сир, в яких жирність 20% (по відношенню до сухої речовини) обертається 4 г жиру на 100 г продукту - майже як у нормалізованому молоці (3,6%).
Розумніше орієнтуватися на показник калорійності. Наприклад, 100 г сметани 15-процентної жирності містить приблизно 170 ккал. Майонез класичний - 650 ккал, а низькокалорійний - 480 ккал. Судіть самі - краще вибрати сметану.
Плутанина свідомості
Через терміни "дієтичні", "низькокалорійні" і "здорові" продукти створюється плутанина в нашій свідомості. Дієтичні продукти створюються в основному для людей з проблемами обміну речовин: наприклад, для діабетиків цукор замінюють ксилітом.
"Здорові" продукти - збагачені харчовими волокнами, вітамінами, мінералами не відносяться до розряду низькокалорійних. Наприклад, "збагачений" цільнозерновий хліб з насінням соняшника, льону, родзинками або горіхами набагато більше калорійний, ніж звичайний.
Те ж саме можна сказати про мюслі: високий вміст зернових пластівців і сухофруктів робить цей продукт досить калорійним. Мінімум такого продукту забезпечує організму максимум енергії на тривалий час - саме така ідея їх створення. І вона не має нічого спільного зі стрункістю.
Натура смаку
"Молоко без молока", "масло без масла" - все це створює відчуття неповноти, безживності, як "секс без сексу". Жити повним життям, їсти натуральні, насичені продукти, відчувати їх смак, усвідомлювати, що саме ти їси, - це єдиний спосіб дійсно наситити свій організм.
І, відчуваючи це насичення, природним чином дозувати кількість їжі. Людям, які турбуються про свою вагу, як правило, властиво замінювати їжею задоволення якихось інших потреб. З цієї точки зору продукт-ілюзія не тільки не корисний, але навіть шкідливий.
Він не насичує організм, не дозволяє відчути повного задоволення своєї харчової потреби та в результаті не дає можливості відокремити потребу в їжі від інших потреб. Якщо повільно і з задоволенням з`їдаєш повноцінний обід, а через короткий час відчуваєш, що хочеться чогось ще, - саме час запитати себе: чого саме хочеться?
Може, ти хочеш зовсім інший "їжі": спілкування, турботи, уваги, сексу? Цей момент усвідомлення своїх дійсних потреб - перший крок до позбавлення від харчової залежності.
Другий - знайти можливість задовольнити ці потреби: інтелектуальні, емоційні, тілесні. Це складніше, проблеми з їх задоволенням можуть лежати на більш глибокому рівні - їх може виявити фахівець.