Мигдаль підвищує жіноче лібідо

На думку фахівців, щоб пробудити в жінці пристрасть, досить трохи змінити її раціон. А саме, включити в нього продукти-афродізіаки, вважають медики, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Вчені провели експеримент, під час якого встановили, що для підвищення жіночого лібідо, в першу чергу, жінкам варто включити в свій раціон харчування мигдаль. На другому місці - пророщена пшениця. Вона містить амінокислоту, яка робить судини еластичними і підсилює приплив крові до всіх органів. Також фахівці додали, що насіння гарбуза долучається до трійки лідерів жіночих афродизіаків. Вони регулюють рівень тестостерону в крові, від якого залежить сексуальне бажання.

Експерти рекомендують представникам обох статей вживати в їжу соєві боби,оскільки вони забезпечують вироблення секрету для змащення жіночих статевих органів, а для чоловіків слугують профілактикою простатиту.

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