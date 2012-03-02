Хочеться креветок? Тобі бракує йоду

Експерти вважають, що уподобання в їжі або несподівані смакові бажання сигналізують про те, чого бракує твоєму організму.

Улюблені продукти можуть вказувати на те, які в тебе проблеми зі здоров`ям. І навіть можуть допомогти при постановці діагнозу.

Дізнайся, чого бракує твоєму організму

Якщо тобі весь час хочеться з`їсти

1. Шоколад і цукерки

Сигнал про гормональні порушення. Слід перевірити щитоподібну залозу та відвідати гінеколога.

Також тяга до солодощів і шоколаду може бути ознакою того, що ти почуваєшся нещасною, тобі бракує уваги, любові й турботи близьких людей.

2. Горіхи

Часто хочеться погризти арахіс, мигдаль або фундук? Твоєму організму бракує вітаміну Е, який є цінним антиоксидантом, допомагає організму боротися зі стресом.

3. Морозиво

Тяга до морозива, навіть у зимовий період, вказує на дефіцит кальцію в організмі.

4. Солоні огірки й морква по-корейськи

Багато хто вважає, що тяга до солоного – перша ознака вагітності. На жаль, це не завжди так.

Якщо тобі весь час хочеться солоного, твій організм подає сигнал SOS про те, що йому бракує корисних мікроелементів і мінералів, а також здорового сну. Можливо, настав час переглянути свій зайнятий робочий графік і знайти в ньому час на відпочинок.

5. Перець і часник

Бажання з`їсти щось перчене та з часником – сигнал про проблеми з травленням. Це особливо актуально, якщо у твоєму раціоні багато жирної їжі, з якою твій ШКТ не може впоратися й потребує допомоги.

6. Свіжа морква й апельсини

Твій організм сигналізує про дефіцит бета-каротину.

7. Свіжа капуста

Увесь час хочеться хрумтіти свіжою капустою? Можливо, в тебе проблеми з роботою кишечнику, зокрема з його своєчасним очищенням.

8. Кислі фрукти та ягоди

Тягне з`їсти лимон без цукру, ківі або журавлину? Твоєму організму бракує вітаміну С. Не ігноруй ці сигнали, можливо, саме своєчасне поповнення запасу вітаміну С захистить тебе від спалаху застуди та грипу.

9. Креветки й морепродукти

Твоєму організму бракує йоду.

10. Какао або гречка

Тяга до цих двох продуктів вказує на дефіцит магнію.

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