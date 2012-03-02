Які фреші найкорисніші

Захисти себе від застуд, зміцни імунітет та позбався «бородатих» недугів. Для міцного здоров’я експерти радять пити такі соки-фреші:

Найкорисніші соки-фреші

1. Яблучний фреш

Містить багато заліза, вітаміни А, В1, В2, В6, В9, С, Е. Яблучний фреш дуже корисний при недокрів’ї, для людей розумової праці. Також він добре зміцнює серцево-судинну систему та дозволяє зберегти ясний розум на довгі роки.

Яблучний фреш корисний тим, хто має проблеми з легенями, бронхами, у тому числі заядлим курцям. Він очищує організм від шлаків, покращує роботу органів дихання. Яблучний сік здатен виводити ниркові камінці і солі сечової кислоти.

При атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ожирінні, захворюваннях жовчного міхура рекомендується приймати по 0,5 склянки яблучного соку за 15–30 хвилин до їди.

2. Морквяний фреш

Цей сік – універсальний лікар! Він є найкращим джерелом каротину (провітаміну А), що швидко засвоюється організмом, нікотинової кислоти, фосфору і заліза, магнію і кальцію, життєво важливого мікроелемента селену. В морквяному фреші також міститься велика кількість вітамінів В, С, D, а також вітамін Е, так званий вітамін м’язів.

Морквяний сік спроможний загоювати виразки і навіть ліквідовувати ракові пухлини. Завдяки вживанню цього соку підвищується імунітет і стимулюється діяльність кишечника, незамінний сік для покращення зору і лікування хвороб очей, таких як кон’юнктивіт и офтальмія.

3. Апельсиновий фреш

Завдяки вмісту каротиноїдів, вітаміну С (одна склянка – добова доза), фолієвої кислоти, 11 амінокислот та інших корисних речовин апельсиновий сік незамінний в холодну пору року для профілактики і лікування застудних захворювань і авітамінозу.

Апельсиновий фреш зміцнює судини, знижує високий тиск, сприяє поліпшенню складу крові, покращує травлення, активізує роботу головного мозку, стимулює клітинний обмін, спалює жири, підвищує імунітет і вбиває бактерії. Вживаючи щодня апельсиновий сік, ти попереджаєш авітамінози, подагру, гіпертонію, атеросклероз, хвороби печінки. Крім того, апельсиновий сік корисний при запаленні суглобів, проблемах з легенями, запаленням ясен, анемії та інших захворювань крові, температурі, підвищеному тиску, шкірних запаленнях, виснаженнях.

4. Гранатовий фреш

Гранатовий сік містить велику кількість антиоксидантів. Він підсилює імунітет і скорочує ризик виникнення раку. Пий його, щоб покращити травлення. Крім того, гранатовий фреш знизить температуру і заспокоїть біль, його можна застосовувати для полегшення при застудах, а також для нормалізації кров`яного тиску.

5. Грейпфрутовий фреш

Свіжий сік грейпфрута здатен покращити травлення, нормалізувати роботу печінки, відновити сили організму, знизити тиск крові.

Особливо корисний для людей фізичних і розумових навантажень – зміцнює центральну нервову систему і допомагає позбутися млявості, сонливості та запаморочення.

Також грейпфрутовий фреш добре виводить з організму зайву рідину, активує процес спалювання жирів, сприяє схудненню і очищенню організму від шлаків.

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