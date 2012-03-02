Коли найкраще пити каву

Натуральна кава краща від розчинної, але головне не зловживати. Про це на прес-конференції повідомила терапевт Юлія Лялюхіна.

"Звичайно, краще вживати натуральну каву, але натщесерце її краще не пити, адже може виникнути загострення хронічних хвороб, пошкодитися слизова шлунку. Пити каву варто лише після їжі, це хороший стимулятор і філіжанка в день не зашкодить", - зазначила вона.

За словами експертів, вживати велику кількість енергетиків не можна, адже це може викликати токсичний гепатит та інші хвороби.

amn.net.ua