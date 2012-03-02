Щастя передається по спадковості

Відчуття щастя людині передається по спадковості, наприклад, так само, як темперамент. До такого висновку прийшли ізраїльські учені.

Настрій людини залежить від кількості серотоніна в організмі, який впливає на мозок. За вироблення цього нейромедіатора відповідає ген 5-HTT, що існує у вигляді двох модифікацій аллелей. Вони можуть бути короткими або довгими і від батьків людина може одержати по одному аллелю.

Дослідження проводилося серед тисячі пар близнят-підлітків в США. Найщасливішими назвали себе ті, хто одержав від батьків комбінацію з двох довгих аллелей (17%). Серед володарів комбінації довгий-короткий аллель – 8% щасливих. «Найнещаснішими» виявилися ті, хто успадкував два коротких аллеля.

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