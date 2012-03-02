У хворих нирках винувате куріння

Відомо, що куріння негативно відбивається на здоров`ї серцево-судинної системи і легенів. Нове дослідження показує, що сигаретний дим руйнує нирки і може стати причиною розвитку раку.

Раніше виявлено, що у людей, померлих від раку нирки, підвищений рівень свинцю. Експерти з медичного коледжу університету штату Пенсільванія довели, що надлишок свинцю поступає в організм з тютюновим димом, а підвищення рівня свинцю значно підвищує ризик розвитку раку нирки. Висновок зроблений на основі аналізу медичних даних 30 тис. чоловіків-курців.

Учені з`ясували, що у людей з підвищеним рівнем свинцю в крові ризик розвитку карциноми нирок – найбільш поширеного типу раку нирки, зростає вдвічі.

likar.info