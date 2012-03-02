Чому одні з нас повніють більше, ніж інші

Жи­ро­ва ма­са - це енер­ге­тич­ний ре­зерв на­шо­го організму.

Послідовні відчуття го­ло­ду, на­си­чен­ня і ситості до­зво­ля­ють йо­му при­род­ним чи­ном ре­гу­лю­ва­ти прий­ом їжі відповідно до фізіологічних по­треб і кон­тро­лю­ва­ти свій енер­ге­тич­ний за­пас.

Ко­ли ми худ­не­мо, по­чут­тя го­ло­ду загострюється; нам хо­четь­ся більше по­жив­них продуктів, і ми віддаємо їм пе­ре­ва­гу, щоб на­си­ти­ти­ся.

Крім то­го, втра­ча­ю­чи час­ти­ну ва­ги організм пе­ре­хо­дить на еко­ном­ний ре­жим ро­бо­ти, щоб вит­ра­ча­ти мен­ше калорій: по­жив­них ре­чо­вин він засвоює більше, а ру­ха­ти­ся нам хо­четь­ся все мен­ше.

Най­важ­че до­во­дить­ся тим, чий організм спо­чат­ку, ге­не­тич­но за­прог­ра­мо­ва­ний на на­ко­пи­чен­ня і ро­бо­ту в економічному режимі.

Втім, механізм на­бо­ру ва­ги од­на­ко­вий для всіх: зіткнувшись з труд­но­ща­ми, ми їмо, не відчуваючи спо­чат­ку по­чут­тя го­ло­ду, ігноруючи сиг­на­ли організму про на­си­чен­ня.

Ми вдаємося до їжі як до за­со­бу універсального са­мо­за­хис­ту. З од­но­го бо­ку, пов­не тіло стає об`єктом нашої ненависті, з іншого - психологічної компенсації.

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