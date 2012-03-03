Обгорілому львівському хлопчику в Бостоні стало краще

Стан хлопчика, який на початку лютого постраждав під час пожежі, що трапилася у с. Долинівка Сколівського району Львівської області і зараз отримує лікування у Бостоні, стабілізувався.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир ЗУБ.

«Ми практично щоденно маємо зв`язок з бостонською клінікою, говоримо з лікарями, які безпосередньо його лікують. Процес лікування є доволі важким. Стан пацієнта за весь цей період був вкрай важким, навіть було два епізоди дуже критичних для пацієнта. Але три останніх дні дають нам надію. Стан пацієнта стабілізувався. Немає тих критичних моментів, які ставили під сумнів позитивний ефект від лікування. Стабілізовані усі життєво важливі показники. Вчора було проведено оперативне втручання на тих ділянках, де була пересаджена штучна шкіра. Вирощений вже значний клапоть шкіри природної, тобто, зі шкіри самого пацієнта, але умов для пересадки поки немає. Єдине, що на сьогодні стан дещо ліпший, ніж він був тиждень тому», - зазначив В.ЗУБ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого внаслідок пожежі у селі Долинівка Сколівського району загинули дві жінки (мати і бабуся). Троє дітей і дідусь з важкими опіками були госпіталізовані. Через сильні ураження дідусь і двоє дітей померли. 11-річного хлопчика Андрійка вдалося транспортувати до Бостона у клініку, яка повністю взяла на себе витрати на його лікування.