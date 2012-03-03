У горах Приельбрусся пропали 4 альпіністи з Дніпропетровська

У Кабардино-Балкарії, у горах Приельбрусся, пропали чотири альпіністи з Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС по Кабардино-Балкарії.

«Увечері у п`ятницю до МНС надійшло повідомлення про те, що в горах Приельбрусся під час сходження на висоті близько 3,8 тисяч метрів збилася з маршруту група альпіністів з Дніпропетровська», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, у складі групи - чотири особи. До місця передбачуваного перебування альпіністів вирушили співробітники ельбруського пошуково-рятувального загону.