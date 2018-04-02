Задишка - супутник ішемічної хвороби серця

Здорова людина не помічає, як вона дихає. Вона замислюється над цим, коли відчуває, що її «не вистачає повітря», «тисне в грудях». Задишка виникає щоразу, коли організм, прагнучи підтримати необхідний для життя рівень кисню в крові, прискорює дихальні скорочення.

Сигнал про брак кисню (основні його постачальники серце і легені) по блукаючому нерву поступає в головний мозок і активує дихальний центр, який, у свою чергу, дає команду прискорити темп дихання. Задишка – це, перш за все, реакція на підвищене фізичне навантаження: ми збільшуємо темп ходьби, намагаємося наздогнати автобус, що йде, і т.п. Після подібного випробування доводиться перевести дух, відсапатися. При цьому відновлення нормального дихання іноді вимагає часу.

Рецепт боротьби з такою задишкою простий, навіть банальний: потрібно займатися фізкультурою, більше ходити. У «кабінетної» людини м`язи працюють впівсили, їх скорочень недостатньо, щоб підтримати роботу серця. Звідси зрозуміло, чому при виконанні однакового по складності завдання задишка у фізично тренованих людей виражена менше, ніж у тих, хто веде малорухливий спосіб життя.

Коли задишка повинна насторожити? Припустимо, ви весь час ходите одним і тим же маршрутом, хвилин 10-15 в звичайному для себе темпі. І ось, одного разу, ви відмітили, що йти важче: не вистачає дихання, потрібно зупинитися і трохи постояти. Пересування з зупинками - перша ознака неблагополуччя, сигнал про те, що у відповідь на звичайне фізичне навантаження збільшується частота дихальних рухів (в нормі в хвилину їх повинно бути 14-16).

Причинами неполадок з диханням можуть бути і ожиріння, і анемія (низький вміст в крові гемоглобіну), але самі, мабуть, часті її винуватці захворювання серцево-судинної системи і легенів. Легені не болять. Про проблеми з ними можна судити лише за непрямими ознаками, до числа яких входить задишка. Але задишка від задишки відрізняється. Так, коли бронхи забиті мокротою, людина відчуває, що, як би вона не прагнула вдихнути, їй це дається насилу . Така ж картина може виникнути при пухлині дихальних шляхів. Якщо ж причина задишки бронхоспазм, утруднення виникає вже при видиху. Воно може бути таким сильним, що породжує відчуття задухи.

Щоб зрозуміти, де саме порушено проходження повітря, проводять спеціальне дослідження - визначення функції зовнішнього дихання. У скрутних випадках вдаються до бронхоскопії. Тонкий зонд з розташованою на кінці оптичною системою дозволяє безпосередньо розглянути трахеї і бронхи всіх калібрів. Задишка, викликана порушеннями в роботі серцево-судинної системи, теж виявляється як відчуття браку повітря, неможливість вдихнути повними грудьми. Вона нерідкий супутник ішемічної хвороби серця.

Але іноді задишка може сигналізувати про гостру недостатність кровообігу або набряк легенів. Ультразвукова діагностика діяльності серця, добове дослідження серцевого ритму, електрокардіографічне спостереження і інші дослідження допоможуть з`ясувати дійсну причину прискореного дихання при серцевій патології. Якщо задишка виникає у спокої, це недобра ознака, сигнал про серйозні порушення в роботі організму. Раптова і швидко наростаюча, вона може бути наслідком емболії (закупорки) судин легенів або розриву легеневої тканини. Її поява в нічний час найчастіше результат зриву серцевого ритму, розвитку гострої серцевої недостатності, нападу серцевої або бронхіальної астми.

У всіх цих випадках потрібна екстрена медична допомога. Часто задишка виникає на тлі емоційного навантаження. Сильне хвилювання, гнів, тривога, страх підсилюють виробітку адреналіну. Потрапляючи в кров, він примушує організм працювати в режимі гіпервентиляції (проганяти через легені дуже великий об`єм повітря). Породжені гормональною бурею сигнали поступають в центральну нервову систему, яка, збуджуючись, змушує частіше скорочуватися дихальні м`язи. Чим вище загострення пристрастей, тим сильніше задишка. Емоції підсилюють діяльність не тільки легенів, але і серця. Збільшення серцевих скорочень відчувається як серцебиття. У міру того, як минає стресова ситуація, нормалізується і дихання. Задишка може супроводжувати ряд захворювань, що не стосуються прямо органів дихання і кровообігу. Так, вона нерідко виникає при тиреотоксикозі (надлишку гормону щитовидної залози), цукровому діабеті. Прийом деяких ліків також може стимулювати задишку. Раптова задишка у дитини може бути пов`язана з попаданням чужорідного тіла в дихальні шляхи.

Серцева задишка виникає при серцевій недостатності спочатку у зв`язку з фізичним навантаженням і прийомом їжі, а потім і у спокої. Найчастіше зустрічається у хворих з пороками серця і кардіосклерозом.

Легенева задишка виникає при різних порушеннях діяльності дихального апарату, при дії на слизову оболонку дихальних шляхів отруйних речовин. Найчастіше зустрічається при пневмонії, емфіземі легенів, плевритах, емболії легеневої артерії. Розрізняють задишку інспіраторну і експіраторну.

Інспіраторна задишка характеризується затяжним вдихом і виникає при рефлекторному спазмі голосової щілини, серцевій астмі.

Експіраторна задишка (утруднений видих) виникає при звуженні просвіту дрібних бронхів і бронхіол унаслідок спазму бронхіальної мускулатури (при бронхіальній астмі).

Серцево-легенева (змішана) задишка зустрічається при важких формах бронхіальної астми і емфіземі легенів унаслідок склеротичних змін в системі легеневої артерії, гіпертрофії правого шлуночку і порушення гемодинаміки.

Церебральна задишка виникає у зв`язку з подразненням дихального центру при органічних ураженнях головного мозку (травми черепа, пухлини, крововиливу і т. д.).

Гематогенна задишка є наслідком зміни хімізму крові (діабетична кома, уремія) у зв`язку з накопиченням в крові кислих продуктів обміну речовин, а також спостерігається при недокрів`ї. Нерідко задишка переходить в напад задухи, який значно обтяжує стан хворого, вимагає термінової допомоги.

Догляд при задишці. При виникненні у хворого гострого нападу задишки необхідно терміново викликати бригаду "Швидкої допомоги" і прийняти термінові заходи для полегшення дихання:

обмежити фізичну активність;

при важкій задишці усадити хворого в крісло або на ліжку;

надати хворому піднесене (сидяче) положення, підклавши підголівник або декілька подушок під спину, або підвівши верхню частину функціонального ліжка;

заспокоїти хворого і пояснити йому, що після того, як почнеться лікування, задишка відпустить;

постаратися перемкнути увагу хворого;

звільнити хворого від важкої ковдри і одягу;

забезпечити максимальний притік свіжого повітря, відкривши кватирку або вікно;

інгаляції зволоженим киснем вдома;

проводити контроль частоти, глибини і ритму дихання.

Якщо задишка носить хронічний характер і пов`язана з хронічним бронхітом або емфіземою легенів:

курцям необхідно кинути палити;

більше бувати на свіжому повітрі, уникати пилу, диму, різких запахів;

більше відпочивати;

остерігатися простуди і грипу;

пройти курс навчання дихальної гімнастики і спеціальних вправ у лікаря лікувальної фізкультури;

пройти курс фізіотерапії у лікаря фізіотерапевта;

за призначенням лікаря, тримати удома антибактеріальні препарати широкого спектру дії і, у разі приєднання інфекції, починати якомога раніше їх прийом.

Якщо задишка пов`язана з алергічними захворюваннями легенів, наприклад, бронхіальною астмою:

необхідно запобігати контакту хворого з алергеном;

забезпечити його інгалятором з тим препаратом, який до нападу призначив йому лікар;

при утрудненому відділенні мокротиння застосовувати наявні відхаркувальні засоби.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.