Мікрохвильовка отруює дитячу їжу

Суперечки про безпеку СХЧ не втрачають актуальності, а педіатри і гастроентерологи не радять молодим мамам користуватися мікрохвильовкою для приготування і розігрівання їжі для малюків.

Педіатри відзначають, що в інструкції виробників печей немає інформації, чи можна їх використовувати для дитячого харчування. А гастроентерологи категорично не рекомендують мамам використовувати СХЧ-піч для підігрівання грудного молока і молочних сумішей. Експерти з`ясували, що електромагнітні хвилі змінюють структуру молока, перетворюючи корисні амінокислоти на отруйні для немовляти речовини, які порушують роботу нирок і гублять нервову систему.

Краща для дитини їжа – приготована і розігріта традиційним способом.

likar.info