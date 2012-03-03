12 гірничорятувальників - у пошуках українських альпіністів

Гірничорятувальники Кабардино-Балкарії сьогодні продовжують пошуки альпіністів Марії ХИТРИКОВОЇ і Романа КУЦОГО з Дніпропетровська і Дениса ЛИСОВА з Києва, які загубилися під час сходження на Ельбрус на висоті близько 5,2 тис. метрів.

Як повідомили ІТАР-ТАСС в Ельбрусському високогірному пошуково-рятувальному загоні МНС Росії, дванадцять рятувальників на висоті 4,2 тис. метрів прочісують скельну гряду вгору від Притулку Одинадцяти, а також від Скелі Рятувальників.

«Це єдино доступна для пошуків ділянка: на горі видимість нульова, завірюха, вітер, мороз близько 20 градусів, хлопці працюють практично напомацки, орієнтуючись на скельні виступи», - сказав представник загону.

У сходженні на найвищу вершину Європи (5 тис. 642 м) брали участь 2 українські групи загальною чисельністю 11 чоловік. Під час спуску різко погіршала погода. На висоті приблизно 3,8 тис. метрів помітили відсутність двох спортсменів з харківської групи, яких бачили на висоті близько 5,2 тис. м. Керівник Дніпропетровської групи М.ХИТРИКОВА залишилася їх чекати, решта продовжили спуск, і відразу повідомили про подію рятувальну службу. "Не відомо, залишилися зниклі альпіністи на стежці чи збилися з маршруту і пішли убік. Територія пошуку дуже велика", - додали в загоні.

Як повідомлялося раніше, між пошуковою групою і групою альпіністів встановлено мобільний зв`язок.

Ситуація перебуває під контролем МНС України і Консульської служби МЗС України.