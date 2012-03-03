Китаянка ожила через 6 днів після смерті

95-річна китаянка Чи Сюфень ожила через 6 днів після того, як її виявили «мертвою». Напередодні похоронів сусіди побачили, що труна, що знаходиться в будинку, порожня, а немолода жінка обідає на кухні.

Вранці 1 лютого старенька впала під час прогулянки, і лікар діагностував у неї струс мозку. Проте 17 лютого сусід знайшов її лежачою на ліжку без ознак життя, тому почав підготовку до похоронів. Похорони були призначені на 24 лютого, а за день до цього бабуся, яку вже поклали в труну, опам`яталася і, зголоднівши, відправилася обідати. Вона була здивована тим, що опинилася в труні.

Лікарі вважають, що травма головного мозку викликала у жінки кому або уявну смерть.

likar.info