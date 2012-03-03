Учені виявили дві нові групи крові

Учені з Вермонтського університету в США (University of Vermont) зробили революційне відкриття. Як з`ясувалося, крім усім відомих груп крові - I, II, III і IV - існують ще дві нові - Лангерайс і Джуніор. Біологи вважають, що виявлення цих груп є "питанням життя і смерті" для деяких людей, пише РБК з посиланням на Science Daily.

За словами керівника дослідження Брайана Балліфа, проблема несумісності крові типів Лангерайс і Джуніор при переливанні крові зустрічається досить рідко. Однак певні етнічні групи піддаються великому ризику. "Більше 50 тис. японців мають Джуніор з негативним резус-фактором і тому можуть зіткнутися з проблемами при переливанні крові і з несумісністю матері і плоду", - говорить Б.Балліф.

У співпраці з французькими та японськими колегами фахівці за допомогою мас-спектрометрії виявили два білки на поверхні еритроцитів - ABCB6 і ABCG2, які і визначають групу крові за типами Лангерайс і Джуніор. Ці білки відносять до транспортних білків (беруть участь у перенесенні метаболітів, іонів всередині клітини і з неї).

"До недавніх пір були ідентифіковані 30 білків, відповідальних за групу крові, але тепер їх число збільшилося до 32. Останнє подібне відкриття було зроблене 10 років тому. Обидва виявлених білки пов`язані зі стійкістю організму до протипухлинних препаратів, так що результати дослідження можна використовувати в поліпшенні методів лікування раку (зокрема, раку молочної залози) ", - коментує Б.Балліф. Далі команда вченого провела генетичні тести, що підтверджують зв`язок нових білків з формуванням систем крові Лангерайс і Джуніор.

Учений спільно з колегами продовжує дослідження. Він вважає, що існують ще 10-15 невідомих груп крові.