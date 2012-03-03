Хто не ризикує — у того... мозок повільно працює

Учені з Університету Прінстона говорять, що довели: тяга до ризику безпосередньо зв`язана із швидкістю роботи мозку.

Нещодавно вони поставили експеримент: пропонували добровольцям читати з екрану фрази, які з`являлися з різною частотою. Одні могли розслабитися і спокійно дочитати попередній вислів до кінця, іншим же доводилося поквапитися, тому що цитати мелькали перед ними практично блискавично...

І тим, і іншим потім запропонували зіграти в просту гру: вирішувати, коли варто зупинити наповнення «віртуальним повітрям» такої ж «віртуальної кульки» (процес відбувався на екрані). Чим більшим ставав балон – тим більше грошей одержував доброволець, але разом з кулькою збільшувався ризик того, що він лопне, залишивши респондента без наживи. Як виявилось, ті учасники дослідження, яким доводилося швидко читати з монітора і тримати свій мозок в напрузі, були більш схильні до ризику, хоча взагалі особливою азартністю не відрізнялися. Щоб переконатися, що результати – не випадковість, учені провели ще серію схожих дослідів. Загалом, тепер дослідники вважають, що швидкість мислення визначає прагнення ризикнути. А враховуючи, що сучасне життя повільним ніяк не назвеш, схоже, ось і відповідь на те, чому багато хто готовий грати навіть в ті ігри, які, здавалося б, не зовсім варті свічок.

Є, між іншим, ще одна цікава особливість, вже раніше доведена ученими: з одного боку, наш мозок керує нами, з іншої – ми можемо указувати йому, в якому темпі працювати. Так, скажімо, якщо вранці ви швидко встанете, бадьоро рушите у ванну кімнату, потім, не зменшуючи темпу, заварите каву і поснідаєте – і підете у справах, ваш мозок працюватиме також швидко, дозволяючи з легкістю вирішувати будь-які питання. Якщо ж ви дозволите собі повалятися в ліжку, неспішно з`їсти круассан, знову повалятися, поволі одягнутися – те все, приблизно в такому темпі вам належить прожити весь день. Тобто, швидкість дії часто впливає на швидкість роботи мозку.

Про дослідження і загадки мозку на своїх сторінках розповіло наукове видання Association for Psychological Science. А нам залишається захоплюватися силою думки.

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