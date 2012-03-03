Хто очолив список омолоджуючих продуктів

Cписок продуктів, які дозволяють людям довше зберігати молодість, очолив риб`ячий жир. Ученими так само було встановлено, що людині необхідно вживати м`ясо, як джерело білків, а так само зелений чай і яблука. Учені університету штату Каліфорнії склали навіть цілий список омолоджуючих продуктів.

Як відомо, найкориснішою складовою риб`ячого жиру є кислота Омега-3. В результаті ряду досліджень ученими було встановлено, що дані кислоти виконують захисну функцію усередині клітки, не дозволяючи їй розпадатися. Омега-3 допомагає продовжити термін життя клітин і тим самим уповільнює процеси старіння організму в цілому. До переваг риб`ячого жиру відноситься так само і те, що він запобігає розвитку захворювань, що деформують суглоби (атеросклероз).

У меню довгожителя повинні входити страви, які приготовані з таких видів риб, в м`ясі яких знаходиться якомога більше Омега-3. Це страви, приготовані з форелі, лосося, скумбрії і сардини.

Кислоти Омега-3 так само можна одержати з волоських горіхів, соєвих бобів, гарбузового насіння. Що б споживання цілющої кислоти було постійним, медики радять приймати риб`ячий жир щодня у вигляді капсул.

Якщо в боротьбі з віком немає рівних риб`ячому жиру, то подолати ракові клітки краще всього допоможе гранатовий сік, який так само одержав звання «природної віагри». Гранатовий сік сприяє підвищенню тиску у гіпотоніків.

Серед інших джерел життєво необхідних живильних компонентів ученими були названі такі продукти харчування, як м`ясо (основне і найбагатше джерело білка), свіжі яйця, молоко. Першість серед овочів одержала капуста всіх видів, а також часник і лук.

mamin-dom.com