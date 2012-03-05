Десерт допоможе при переїданні

Вчені орловського шпиталю розробили незвичний підхід, який дасть змогу позбавитися від почуття тяжкості в шлунку навіть після повноцінного святкового застілля, передають російські ЗМІ.

Експерти пропонують звернути увагу на солодощі. Як показало дослідження, цукор стимулює блукаючий нерв, який контролює процес травлення, мову, дихання та інші важливі функції організму.

Солодощі посилюють сигнали шлунку через блукаючий нерв, через що він розслаблюється і може вміщувати більше їжі. Таким чином, солодкі страви допомагають людині їсти більше, не відчуваючи дискомфорту.

В той же час, розслаблений м’яз шлунку призводить до того, що уже вжита їжа більш зручно розташовується всередині. Через це навіть перенаповнений шлунок не викликає в людини дискомфорту.

Саме тому вчені не рекомендують відмовлятися від десерту.

Як повідомлялося раніше,експерти радять також солодощами лікувати осінні депресії.

amn.net.ua