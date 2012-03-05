У Москві пенсіонер помер поряд з виборчою дільницею

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МВС Росії по Москві.

«У Москві 77-річний пенсіонер помер біля виборчої дільниці №928, яка розташована на Амурській вулиці. На чоловіка, який сидів на лавці, звернули увагу перехожі, які й викликали йому «швидку допомогу». Медики, які прибули на виклик, констатували смерть», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.