Які продукти як краще готувати?

Британський дієтолог Джульєт Келлоу розповіла про найкращі способи приготування популярних продуктів. Про це пишуть західні ЗМІ.

Солодка кукурудза - краще всього їсти з банки. Процес її консервації тільки збільшує кількість антиоксидантів на 44%. Ці речовини допомагають видаляти з організму вільні радикали, які є причиною передчасного старіння, хвороб серця і раку.

Картопля - намагайтеся охолодити її перед вживанням. При приготуванні картоплі відбувається процес желатинізації, який дозволяє краще перетравлювати цей продукт. Але ось охолоджена картопля набуває міцнішої, кристаллоподібної форми, яка не перетравлюється. Це так званий стійкий крохмаль дуже корисний для регулювання роботи кишечнику.

Капуста - варіть її в киплячій воді, але не обробляйте парою. В цьому випадку в капусті буде найвищий рівень каротеноїдів - антиоксидантів, що допомагають організму виробляти вітамін А, необхідний для росту, репродуктивних здібностей, імунітету, здорової шкіри, зору і волосся.

Чай - заварюйте не менше 4 хвилин перед вживанням. Це допоможе виділитися поліфенолам - антиоксидантам, що захищає клітини серця.

Паста - намагайтеся недоварюють її. У макаронів є низький глікемічний індекс, що дозволяє нам довше зберігати почуття ситості. Для цього пасту треба трохи не доварити. У італійських кухарів це називається приготувати страву al dente.

Банани - вибирайте зелені банани. Вважається, що в стиглих більше калорій, але це помилка. Вони лише на смак солодші, так як деякі волокна перетворилися на цукор. Рівень стиглості ніяк не впливає на калорійність банана. Але чим він менш зрілий, тим більше в ньому сталого крохмалю.