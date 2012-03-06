Сіль врятує від депресії

Відмова від споживання солі в їжі може спровокувати виникнення депресивного стану, вважають дослідники з США, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Вчені провели експеримент, під час якого ввели для лабораторних щурів дієту без солі і ретельно спостерігали за зміною їхньої поведінки. Виявилося, що гризуни почали втрачати інтерес до всього. Речі, які до недавнього часу викликали інтерес у щурів, стали їм абсолютно байдужі. Крім цього, дослідники зафіксували втрату активності і зниження апетиту.

Експерти вважають, що сіль є важливим компонентом для здоров`я людини. У великих кількостях сіль становить небезпеку для роботи серцево-судинної системи, але повна відмова від неї також шкодить організму і призводить до депресії. Сіль потрібна організму, але споживати її потрібно в помірних кількостях.

amn.net.ua