Чому одні з нас повніють більше, ніж інші
Жирова маса - це резерв
Жирова маса - це енергетичний резерв нашого організму.
Послідовні відчуття голоду, насичення і ситості дозволяють йому природним чином регулювати прийом їжі відповідно до фізіологічних потреб і контролювати свій енергетичний запас.
Коли ми худнемо, почуття голоду загострюється; нам хочеться більше поживних продуктів, і ми віддаємо їм перевагу, щоб насититися.
Крім того, втрачаючи частину ваги організм переходить на економний режим роботи, щоб витрачати менше калорій: поживних речовин він засвоює більше, а рухатися нам хочеться все менше.
Найважче доводиться тим, чий організм спочатку, генетично запрограмований на накопичення і роботу в економічному режимі.
Втім, механізм набору ваги однаковий для всіх: зіткнувшись з труднощами, ми їмо, не відчуваючи спочатку почуття голоду, ігноруючи сигнали організму про насичення.
Ми вдаємося до їжі як до засобу універсального самозахисту. З одного боку, повне тіло стає об`єктом нашої ненависті, з іншого - психологічної компенсації.