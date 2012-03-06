На Ельбрусі тривають пошуки українського альпініста

Тривають пошуки зниклого на Ельбрусі українського альпініста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ на брифінгу в Міністерстві закордонних справ України.

Він повідомив, що за наданими оперативним черговим Пошуково-рятувальної служби «Нальчик» відомостями, тіло знайденої 4 березня на висоті 4700 метрів громадянки України, доставлено до моргу міста Нальчик. В місті перебуває її батько, якому Генконсульством надано необхідну консультативну допомогу щодо порядку транспортування тіла доньки в Україну.

Пошук зниклого громадянина України здійснюють 25 рятувальників Ельбруського пошуково-рятувального загону та керівник групи українських туристів. Впродовж дня очікується збільшення чисельності рятувальників. У зв’язку з несприятливими погодними умовами залучення до пошуку вертолітної техніки не планується.

Ще один учасник групи українських альпіністів, який знайдений рятувальниками 3 березня та доставлений до лікарні міста Тирниауз, перебуває у нормальному стані і консульської допомоги не потребує. Зазначений громадянин планує перебувати у закладі охорони здоров’я до остаточного з’ясування ситуації з іншим зниклим українцем. «За словами рятувальників, зниклого громадянина України будуть шукати, поки не знайдуть», - повідомив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у сходженні на найвищу вершину Європи брали участь дві українські групи загальною чисельністю 11 осіб. 2 березня під час спуску на висоті близько 5,2 тис. метрів в умовах негоди збилися з маршруту двоє альпіністів - Роман КУЦИЙ з Дніпропетровська та Денис ЛИСОВ з Києва. Керівник дніпропетровської групи Марія Хитрикова залишилася їх чекати. 3 березня було знайдено та госпіталізовано Р.КУЦОГО. 4 березня на схилі Ельбрусу було виявлено тіло 21-річної М.Хитрикової. Пошуки Д.ЛИСОВА тривають.