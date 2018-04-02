В чому сенс лікувального голодування?

Прихильники лікувального голодування кажуть, що це допомагає їм краще відчувати себе і краще виглядати по-іншому поглянути на своє тіло і його можливості, відчути легкість... Чи так це насправді?

Нічого не їсти - ефективний спосіб схуднути?

Ні, це ілюзія. Якщо протягом тижня ми не отримуємо ніяких калорій, ми втрачаємо приблизно 10% своєї початкової ваги.

Проте варто лише повернутися до звичного раціону, як ми щонайменше знову знаходимо колишні кілограми, а то і набираємо зайве.

При голодуванні людина, як правило, втрачає більше ваги, ніж при різних дієтах, але це триває лише до тих пір, поки знову не починається процес харчування. Після голодування вага відновлюється набагато швидше, ніж після дієт.

Тривале (більше шести до восьми діб) голодування знижує основний обмін, і, коли ми починаємо їсти, перший час організм обходиться набагато меншою, ніж раніше, кількістю енергії. А все, що не витрачається, йде у жирові запаси.

Оновитися зсередини

Найчастіше до методики лікувального голодування звертаються ті, хто хоче стати більш здоровим.

Традиційна медицина застосовує так звану развантажувально-дієтичну терапію при бронхіальній астмі, ішемічній хворобі серця, гіпертонії, вегетосудинній дистонії...

Розумно призначати голодування при аутоімунних захворюваннях, оскільки при ньому пригнічується активність імунної системи. При голодуванні настає ефект тимчасового поліпшення. Проходять болі, стабілізується загальний стан. Але все це триває, поки людина голодує, потім все нерідко повертається на круги своя.

Методика лікувального голодування обов`язково супроводжується щоденними очисними клізмами і водними процедурами.

Результат, що називається, в наявності: ті, хто хоча б раз голодував, говорять про ефект зовнішнього омолодження: у когось зникають синці під очима, у когось - мішки та в`ялість шкіри. Часто поліпшується стан волосся, нігтів, знижується пітливість.

Стан шкіри нерозривно пов`язаний з діяльністю кишечника. З нього всмоктуються в кров токсини, які представляють собою продукти розпаду речовин і життєдіяльності мікробів, а також ті шкідливі речовини - наприклад, фарбники і консерванти, - які надходять з їжею.

Тому для здорової шкіри важливо, щоб кишечник працював. Голодування активізує процеси травлення, зменшує навантаження на травну систему, трохи очищає слизову, у тому числі й кишечник.

Змінити звички

Навіть ті, хто зазнав передбачуване фіаско в боротьбі із зайвою вагою, завдяки досвіду голодування отримали те або інше важливе знання.

Після декількох днів такої харчової аскези виникає можливість по-новому поглянути на своє ставлення до їжі, усвідомити свою залежність від неї або проаналізувати свій страх щось недоотримати.

Їжа в сучасному суспільстві задовольняє не тільки потребу фізично живити наш організм - вона має пряме відношення і до наших соціальних ритуалів, ціннісних установок, сімейних традицій.

Часом ми занадто орієнтуємося на нав`язані нам норми, через що погано чуємо сигнали свого тіла. Голодування дає можливість переглянути наші харчові стереотипи, почути і інтерпретувати ці сигнали, адже в цей час підвищується чутливість до свого тіла, ми стаємо відкритими до тієї інформації, яка надходить від нього.

Нерідко такий досвід змінює харчову поведінку. Під час голодування з`являється можливість розмежувати свою потребу в їжі і в отриманні емоційного задоволення, знайти інші джерела.

Стати гурманом

Багато, хто спробував голодування, кажуть, що в психологічному плані утримання від їжі дає дуже багато. Правильне голодування, яке обов`язково має на увазі плавне входження в нього і ще більш гладкий вихід, допомагає навчитися більш тонко відчувати смак, запах і фактуру їжі, звертати увагу на нюанси.

Під час голодування або дієти смакові рецептори "відпочивають". Після цього наші пацієнти нерідко починають сприймати більш тонкі харчові нюанси.

Бути собою

Головним відчуттям в період голодування стає не описувана багатьма "легкість", а відчуття повного контролю над ситуацією: над тілом, над емоціями.

Але не варто випробовувати помилкові ілюзії: далеко не у всіх відмова від їжі проходить гладко. З їжею дуже пов`язано наше існування. Це не тільки задоволення, це сам ритм життя. Людина, яка почала голодування найчастіше виявляє, що в неї звільнилося дуже багато часу, і окремою проблемою стає необхідність зрозуміти, що з цим часом робити? Нерідко вона стикається з тим, що її не задовольняє те, що пропонує життя.

Голодування також ставить нас перед необхідністю відмовитися від того задоволення, яке приносить нам їжа: від смакових відчуттів, запахів, пов`язаних з цим позитивних емоцій. І від тієї підтримки, яку ми звикли у ній знаходити.

Змінити ритм

Ключова умова для успішного голодування - середа, яка не буде асоціюватися зі звичним розпорядком дня і регулярними трапезами. Ідеальне місце - спеціалізована клініка. Однак досвідченим "голодуючим" з хорошим станом здоров`я, лікарі, іноді, дозволяють самостійне нетривале голодування.

Тільки під наглядом!

Досить дізнатися відповіді на найпоширеніші запитання про голодування, щоб переконатися: це можна спробувати тільки під контролем лікаря.

Кому можна голодувати? Дорослим людям, якщо вони не мають протипоказань за станом здоров`я, а таких достатньо. В першу чергу це діабет, туберкульоз, важка форма анемії, онкологія, виразкова хвороба, анорексія, булімія. В процесі голодування послаблюється імунний захист організму, тому багато хронічних захворювань можуть загостритися.

Чим відрізняються різні види голодування? Найпоширеніше - так зване "водне голодування", коли людина п`є лише воду. Деякі практикують голодування Бухингера (вода з домішками фруктових соків, настоїв трав і відфільтрованих овочевих відварів). Сухе голодування (без їжі і без води) медики вважають небезпечним для здоров`я.

Яка його тривалість? Все залежить від того, для якої мети проводиться голодування. Як правило, терапевтичний ефект досягається при голодуванні від одного до трьох тижнів. А в профілактичних цілях доцільно голодувати від доби до трьох з розвантажувальним періодом (час виходу з голодування) у три-сім днів.

Як до нього готуються? В клініці за кілька днів до проходження курсу вас попросять перейти на легке харчування з молочних продуктів і рослинної їжі, овочів і фруктів, для того щоб підготувати організм до голодування. Крім дієти потрібно буде зробити аналіз крові та сечі, ЕКГ і УЗД нирок.

Які дні найважчі? Багато з тих, хто практикував голодування, говорять, що два або три перші дні найважчі. Весь перший тиждень важкий, особливо для тих, у кого роздратований центр апетиту.

Які можливі реакції? Можуть виникнути головні болі, нудота, печія, легкі нездужання, печінкові напади, безсоння. У клініках до голодуючих іноді навіть застосовують фармакологічне лікування, щоб нівелювати ці симптоми. Саме тому необхідно голодувати під спостереженням.

Чи стомлює голодування? Так. Протягом дня може виникнути гіпоглікемія (зниження рівня глюкози в крові), яку знімають за допомогою ложки меду або відпочинку. А ось розмови про те, що голодування не суперечить фізичній активності, вельми сумнівні: лікарі в цей час її не радять.

Як виходити з голодування? До їжі треба повертатися поступово. Чим довше голодування, тим, відповідно, більш плавним повинен бути вихід з нього. Як правило, в перші дні дозволені тільки розбавлені свіжовичавлені соки і не з усіх фруктів і овочів. Універсальний лише морквяний сік, він підходить майже всім. Наступний етап - нерозбавлені соки, потім слизові відвари злакових, потім рідкі каші на воді і пюре з термічно оброблених фруктів і овочів.

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