10 секретів схуднення

1. Коли дуже голодна, з‘їж перед їжею шматочок чорного шоколаду чи ложку меду. Так твоя кров швидше "насититься" глюкозою, й тобі не доведеться багато їсти, щоб втамувати голод.

2. Ти з‘їси менше, якщо за 10 хвилин до їжі вип‘єш стакан води.

3. Під час їжі зосередь усю свою увагу на їжі. Не відволікайся на думки про роботу чи про щось неприємне. Краще насолоджуйся їжею, кожним шматочком, так ти швидше втамуєш голод і не будеш переїдати, ніж ц ситуації, коли доводиться нервово ковтати обід на ходу.

4. Їж квашену капусту, тому що вона допомагає худнути. Вона сквашується завдяки кисломолочним бактеріям, які покращують роботу кишечника, знищуючи шкідливу флору та сприяючи виведенню шлаків, одночасно лікуючи дисбактеріоз.

5. Холодна, зварена у "мундирах" картопля менш небезпечна для талії, тому що при охолодженні її волокна шкідливого крохмалю перетворюються на крохмаль стійкий, який за своїми якостями нагадує клітковину. Недарма у щоденному раціоні Мадонни є 1 відварена картоплина.

6. Щоб позбутися калорій, отриманих під час вечері, не їж на сніданок нічого, крім вівсянки на воді. І до обіду протримайся на одній воді. Так ти й організм почистиш, і від зайвих калорій звільнишся.

7. Якщо ти звикла багато розмовляти по телефону, візьми за правило ходить під час бесіди по кімнаті. Дієтологи стверджують, за 20-хвилинну розмову можна спалити стільки калорій, скільки їх міститься у в невеличкому шматочку піци.

8. Гадаєш, якщо ти додаси у чай коричневий цукор, то не поправишся? Нічого подібного. За кількістю калорій білий і коричневий цукор абсолютні брати-близнюки. Просто для виготовлення коричневого цукру не використовують шкідливі відбілюючи речовини.

9. Не свари себе за те, що ти з‘їла багато картоплі фрі. Краще похвали себе за те, що не з‘їла гамбургер чи шоколадний десерт. Головне, пам‘ятай – позитивний настрій швидше допоможе схуднути, ніж одвічні докори самій собі.

10. Суп для схуднення складається з моркви, капусти, цибулі, буряка та великої кількості дрібно нарізаного кореня селери. Щоб схуднути, цей суп потрібно їсти після кожної їжі хоча б по одній ложці. загалом, з‘їдаючи такий суп, можна не притримуватися жодної дієти. Достатньо просто все заїдати ним.

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