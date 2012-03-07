Якою косметикою не можна користуватися?

Стару косметику краще викинути, ніж потім боротися з алергією.

Ми розповімо тобі, коли прийшов час розлучатися з твоєю косметикою.

За європейськими стандартами косметичні засоби можуть зберігатися не менше 36 місяців. В нерозкритому вигляді! Як тільки ви розкрили упаковку, починайте зворотний відлік: після першого ж вживання в баночку або флакон потрапляють тисячі мікробів.

3 місяці можна зберігати:

- Креми з УФ-фільтрами: фактор захисту поступово знижується, користуватися ними можна лише один сезон, після якого крем вже не буде захищати вас від ультрафіолетових променів. Не більше 3 місяців рекомендують користуватися і косметикою, в якій міститься вітамін С.

5 місяців можна зберігати:

- Засоби для догляду за шкірою навколо очей;

- Туш для вій

півроку можна зберігати:

- Зволожуючі, живильні, відновлючі засоби по догляду за шкірою обличчя

- Рідкі тональні креми.

8 місяців можна зберігати:

- Автозагар, рідкі підводки і лосьйони для тіла.

1 рік:

- Пудри;

- Тіні;

- Засоби для очищення шкіри у флаконах з дозаторами.

Трохи більше року можна користуватися антибактеріальними пінками.

2 роки - максимальний термін життя для губних помад, блисків, а також шампунів і гелів для душу. При тому ж умови зберігання: кімнатна температура без перепадів, відсутність сонячних променів. Проте, інтуїція завжди підказує, що зберігати помаду роками все-таки не варто: занадто часто вона контактує з цілою армією мікробів.

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