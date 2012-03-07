Якою косметикою не можна користуватися?
Краще викинути, ніж мати алергію
Стару косметику краще викинути, ніж потім боротися з алергією.
Ми розповімо тобі, коли прийшов час розлучатися з твоєю косметикою.
За європейськими стандартами косметичні засоби можуть зберігатися не менше 36 місяців. В нерозкритому вигляді! Як тільки ви розкрили упаковку, починайте зворотний відлік: після першого ж вживання в баночку або флакон потрапляють тисячі мікробів.
3 місяці можна зберігати:
- Креми з УФ-фільтрами: фактор захисту поступово знижується, користуватися ними можна лише один сезон, після якого крем вже не буде захищати вас від ультрафіолетових променів. Не більше 3 місяців рекомендують користуватися і косметикою, в якій міститься вітамін С.
5 місяців можна зберігати:
- Засоби для догляду за шкірою навколо очей;
- Туш для вій
півроку можна зберігати:
- Зволожуючі, живильні, відновлючі засоби по догляду за шкірою обличчя
- Рідкі тональні креми.
8 місяців можна зберігати:
- Автозагар, рідкі підводки і лосьйони для тіла.
1 рік:
- Пудри;
- Тіні;
- Засоби для очищення шкіри у флаконах з дозаторами.
Трохи більше року можна користуватися антибактеріальними пінками.
2 роки - максимальний термін життя для губних помад, блисків, а також шампунів і гелів для душу. При тому ж умови зберігання: кімнатна температура без перепадів, відсутність сонячних променів. Проте, інтуїція завжди підказує, що зберігати помаду роками все-таки не варто: занадто часто вона контактує з цілою армією мікробів.