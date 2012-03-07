Про що мріють жінки 8 березня?
12:07, 07 березня 2012Зарубіжні новини
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Про спілкування з дельфінами...
Кожна друга жінка мріє одержати в подарунок до 8-го березня спілкування з дельфінами, показало онлайн-опитування, проведене Порталом про здоров`я LIKAR.INFO.
Кращим подарунком до свята 52,4% учасниць опитування назвали незабутні хвилини спілкування з дельфінами. Про шоколадне свято для тіла (шоколадне обгортання) мріють 18,2% опитаних. 7,5% жінок хотіли б одержати в подарунок процедуру очисного пілінгу.
Менш популярними як подарунки виявилися танцьотерапія (6,3%), холодний масаж для шкіри (6%), стоунтерапія (3,4%), оздоровче занурення і мезотерапія (по 3,1%).
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