Про що мріють жінки 8 березня?

Кожна друга жінка мріє одержати в подарунок до 8-го березня спілкування з дельфінами, показало онлайн-опитування, проведене Порталом про здоров`я LIKAR.INFO.

Кращим подарунком до свята 52,4% учасниць опитування назвали незабутні хвилини спілкування з дельфінами. Про шоколадне свято для тіла (шоколадне обгортання) мріють 18,2% опитаних. 7,5% жінок хотіли б одержати в подарунок процедуру очисного пілінгу.

Менш популярними як подарунки виявилися танцьотерапія (6,3%), холодний масаж для шкіри (6%), стоунтерапія (3,4%), оздоровче занурення і мезотерапія (по 3,1%).

likar.info