7 продуктів, які помилково вважаються корисними

Є продукти, які ми вважаємо корисними, а насправді вони просто напхані жиром, пише msnbc.msn.com.

1. Гранола

Вважається легкою закускою альпіністів. У гранолі є і горіхи, і овес, і шматочки фруктів, ну як це може бути шкідливим?

Насправді: велика частина граноли занурюється при приготуванні в різні цукрові сиропи, чиї властивості нічим не краще за висококалорійні солодощі. Насправді, в гранолі мало протеїнів, вітамінів і мінералів.

2. Чайні напої

Чай хвалять за його антиоксидантні властивості, завдяки яким знижується ризик захворювання серцевими захворюваннями.

Насправді: чайні напої і напій, зварений з чайних листів, зовсім не одне і те ж! Більшість чайних напоїв, що продаються в пляшках, містять велику кількість цукру. Насправді в них повно консервантів і есенції, одним словом, в чайних напоях немає ніякої користі.

3. Кренделі

Їх дають всій дітворі в школу. В порівнянні з картопляними чіпсами, в них міститься всього 1 грам жиру.

Насправді: Хоча вони і нижчі калорійністю за чіпси, але кренделі зовсім не годяться для корисного «перекушування». У них міститься чимала кількість калорій, натрію і жирів.

4. Кекси

Відразу уявляється прекрасний запах домашньої випічки. У поєднанні з висівками або ягодами вони здаються ідеальним сніданком.

Насправді: Колись один кекс містив 150-170 калорій, 5 грам жиру і був розміром з тенісний м`яч. Сьогодні ж в одному кексі міститься 500 калорій, 20 грамів жиру і розміром вже нагадує невелику планету.

5. Рисові тістечка

Вважається, що в них низький вміст жиру, холестерину, напевно вони повинні бути корисні для здоров`я. У одному невеликому тістечку всього 40-50 калорій.

Насправді: Вони абсолютно позбавлені смаку, а це пояснює їх «користь». Насправді в цих тістечках міститься чимала кількість і калорій, і натрію.

6. Фруктові сніданки

Якщо судити по упаковці, то в цих сніданках просто повно корисних фруктів.

Насправді: у склад входять не фрукти, а їх консерванти, в яких до того ж міститься цукор, що пригнічує будь-яку користь від фруктів. Та і вітамінів там практично немає, навпаки, у фруктових сніданках ви знайдете безліч шкідливих добавок.

7. Заморожені йогурти

Йогурт багатий поживними речовинами, живими лакто-бактеріями, які дуже корисні для імунної системи.

Насправді: Не всі заморожені йогурти проводяться однаково. У деяких немає живих молочних бактерій. Хоч і на упаковках багатьох йогуртів сказано, що вони знежирені, в багатьох з них міститься практично така ж кількість жиру, як і в знежиреному морозиві, та і кількість калорій однакова.

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