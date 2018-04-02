Красива шкіра - без "Фотошопа"

Шкіра обличчя після зими – як після «поля бою». Пересушена, потріскана, лущиться. За довгімісяці зимових холодів вона "згасла", втративши своє сяяння. І дещо «зів`яла» від загального браку в організмі вітамінів і мікроелементів. Тому з приходом весни нашій ніжній шкірі потрібно терміново повернути її живу красу – колір, вологість і тонус. Лікар-дерматокосметолог М.Б.Алтинцева запевняє, що 25-35 років – це благодатний вік для красивої шкіри. Вона здатна самостійно виконувати свої функції, їй потрібно тільки допомагати. Єдина зона, на яку в цей період вже варто звернути особливу увагу, – це зона очей – де з`являються перші мімічні зморшки «гусячі лапки». Цю зону потрібно всіляко живити і зволожувати. Розбуди «соньку»

Весна – час піти на пілінг. Це досить модна і потрібна процедура. Розсуди сама. Пілінг допомагає збудити «сонну» шкіру. А після зими вона саме така. Пілінг – це легкий шок для шкіри, після якого вона починає активно оновлюватися, – пояснює Марина Борисівна. Після такого стресу клітини регенеруються, а також активніше виробляється колаген і еластин, вони підтримують тургор твоєї шкіри. Ось такий існує спосіб для омолоджування. Також пілінг використовують для усунення пігментації на шкірі.

Пілінги роблять до яскравого сонечка – тобто до середини квітня. Робити пілінги пізніше Марина Борисівна Алтинцева не рекомендує. Може з`явитися вторинна пігментація.

Ти повинна знати, що пілінги бувають поверхневі, серединні і глибокі. Поверхневий – це легкий пілінг. Його роблять за допомогою гліколевих кислот. Дії поверхневого пілінга практично зовні не видно. Але він працює на мікрорівні. А ось при серединному через декілька днів відбувається лущення. Це трішки помітно. Але ця процедура є впливовішою. Глибокі пілінги (за допомогою трихлороцтових кислот) проводять тільки в стаціонарі. І застосовують украй рідко.

Перед пілінгом косметолог може тобі запропонувати зробити чищення обличчя – вичищення закупорених пор в Т-зоні (лоб, ніс, підборіддя). Зробити таку процедуру в домашніх умовах практично неможливо. Чищення пор косметолог робитиме механічно або використовуючи ультразвук. Вона проводиться в комплексі з масками.

Починати робити пілінги рекомендується з малих концентрацій (від 25% до 50%) тривалістю 5-10 хвилин. Потім час процедур збільшують і переходять до інтенсивніших. Але це вирішуватиме фахівець – відповідно твоєму типу шкіри і проблемам на обличчі.

Запитаєш, скільки потрібно прийняти таких процедур? М.Б.Алтинцева відповідає: від 3-х до 10-ти. Процедуру повторюють через кожні 10-14 днів. Пройди раз на рік такий курс оновлення шкіри – і будеш постійно, як новенька.

Пілінги можна робити практично всім. Невеликий виняток становлять тільки пані з дуже тонкою шкірою, з гіперчутливою і з сильним куперозом (тобто судинною сіточкою) на обличчі. При вугрових висипаннях пілінги робити теж не можна. А ось якщо вони успішно проліковані – зовсім інша справа. Тоді вони навіть дуже корисні.

Після пілінга не можна:

· «висовуватися» на сонце без застосування сонцезахисного крему

· відвідувати солярій, пляж – щоб уникнути появи на шкірі обличчя пігментних плям

Зволожувати, тонізувати – обов`язково Коли в морози і холоди з ранку ти наносила живильний крем, а увечері – зволожуючий, то навесні схема змінюється. Твоє головне завдання зараз – зволожувати, зволожувати і ще раз зволожувати. Вранці і увечері. Тільки з ранку шкіру заздалегідь очищай і тонізуй. А увечері перед нанесенням зволожуючого крему – спочатку за допомогою спеціального засобу акуратно знімай макіяж і протирай шкіру тоніком. Живильний крем навесні тобі не потрібний. Ти ще така молода!

І ще одне. Користуйся засобами тільки для свого типу шкіри. Яка вона у тебе – жирна, жирна проблемна, суха, комбінована, гіперчутлива? Якщо важко визначитися – звернися до косметолога.

Нанось сонцезахисний крем

Навесні стає знову актуальним сонцезахисний крем. Адже він створений не тільки для твоєї безпечної засмаги на пляжі влітку. Але і для того, щоб захистити твоє обличчя від появи пігментних плям, які з`являються з першим променем весняного сонця. Вибираючи сонцезахисний крем, бери той, на якому чорним по білому вказано, що він захищає від променів двох типів, – А і В. Це ті самі промені-провокатори, від яких на обличчі можуть з`явитися темні плями. Ну, і, звичайно, дивися на фільтри. Тобі підійде крем з SPF 30 і вище (50 і навіть 100).

Дістали прищики

Весна, хочеться бути красивою, а тут – прищики. Що ж робити? Звернися до хорошого косметолога. Досвідчений фахівець, стверджує лікар-дерматокосметолог М.Б.Алтинцева, перш за все, візьметься за пошук причини твоїх незникаючих «червоних крапок». І призначить медичне обстеження. Чому? Тому що в нашому віці, дорогі читачки, вугрів вже бути не повинно. Найчастіше, це проблема юнацька. А якщо вам 25-35 років, а вугрі не проходять – значить, щось в організмі пішло не так. А вугрі – це тільки зовнішній прояв внутрішньої проблеми.

Що провокує їх появу:

· гінекологічні проблеми

· «пустує» шлунково-кишковий тракт (хронічний закреп, уповільнений холецистит, застій жовчі)

· щитовидна залоза

Таким чином, лікувати вугровий висип потрібно і зсередини, і зовні. При сильних висипаннях, окрім інших препаратів, можуть призначатися навіть антибіотики.

Ще недавно косметологи лікували прищики тільки спиртними розчинами і бовтанками. А сьогодні їх арсенал поповнився спеціальними мазями і розчинами, які не так пересушують шкіру, як попередні засоби. Також фахівець запропонує тобі зробити чищення шкіри і себорегулюючі маски.

Існує така думка, що вугрі бояться загоряння на сонці. Марина Алтинцева говорить: «Нічого подібного. Так, спочатку запалені ділянки можуть підсохнути, але з часом висип знову поновиться. Крім того, при загорянні на сонці шкіра в місцях утворення вугрів темнішає». Щоб уникнути подібної пігментації, Марина Борисівна рекомендує наносити точковий – прямо на кожен прищик – сонцезахисний крем.

Що можна, чого не можна?

Живити шкіру необхідно не тільки зовні, але і зсередини. Для цього більше їж свіжих овочів і фруктів, оскільки вони – це живе джерело вітамінів і мікроелементів. Менше – жирної їжі і солодкого. Солодке середовище – улюблене для шкідливих бактерій, грибків, демодекозного кліща, що живе в шкірі.

Якщо ти хочеш мати красиву сяючу шкіру – наклади строгу заборону на куріння і зловживання спиртним. Більше рухайся, гуляй на свіжому повітрі, добре висипайся – одним словом, всіляко бережи себе.

Веснянки. Як бути?

Ці рябенькие плямочки починають проявлятися на обличчі з першими променями сонця. Ми не помилилися – саме пРоявляться. Тому що веснянки – це суто генетична пігментація, «записана» в глибоких шарах шкіри. Особливо вона характерна для рудоволосих. Щоб з`явилися веснянки – достатньо і 5 хвилин перебування на відкритому сонці.

Лікар-дерматокосметолог М.Б.Алтинцева запевняє, що якщо конопушки вже з`явилися, то боротися з ними практично марно. А ось попередити їх прояв на шкірі – можливо. Просто перед виходом на вулицю нанось на шкіру сонцезахисний крем. Веснянки все одно проступлять, але не так інтенсивно. Також прикривай обличчя полями капелюха або козирком кепки.

Народні рецепти

Умивання. З найпростіших «несалонових» способів догляду за шкірою Марина Борисівна рекомендує умивання відварами ромашки або календули. А ще краще – протирати шкіру кубиками льоду із заморожених трав`яних відварів. Вранці і увечері. Така процедура добре тонізує і шкіру, і судини обличчя. Добре умиватися і термальною водою, яку можна придбати в аптеці. Вона збагачена мікроелементами, тому така процедура дуже корисна для утомленої за зиму шкіри. Але не забувайте після всіх цих умивань-протирань зволожувати шкіру кремом.

Скраби. Сіль і сода в основі домашнього скраба – це вже несучасно. Сьогодні в мильну піну радять додавати крупинки манки або мелену каву. Цією кашкою легенько пропрацюй Т-зону. Застосування скраба все-таки травмує шкіру, хоч і мікроскопічно. Тому після його змивання обов`язково нанесь зволожуючий крем. Для досягнення ефекту використовуй скраб 1-2 рази в тиждень. А заздалегідь перед процедурою добре розпар шкіру в душі або ванні. Але пам`ятай: якщо на обличчі є запальні процеси – скрабом користуватися не можна.

Вибілювання. Змащувати шкіру обличчя лимонним соком Марина Борисівна не радить. Лимон пересушує шкіру. А ось вибілювати її за допомогою огірочка – в самий раз.

Домашні маски

Для сухої шкіри

· Вівсяно-молочна. 2 столових ложки вівсяних пластівців заливаємо 4 столовими ложками гарячого молока і залишаємо на 10 хвилин, щоб пластівці набубнявіли. Приготовану масу наносимо на шкіру на 15-20 хвилин. Змиваємо маску теплою водою.

· Вершково-фруктова. У 2 столових ложки сливок додаємо 1 столову ложку будь-яких ягід або кашку з фруктів. Наноситься на 15-20 хвилин. Змиваємо маску теплою водою. Відмінне живлення для сухої шкіри.

Для жирної шкіри

· Вівсяно-білкова. Білок одного яйця збиваємо в піну, додаємо 1 чайну ложку лимонного соку і 2 чайних ложки мелених вівсяних пластівців. Всі інгредієнти змішуємо до отримання однорідної маси і наносимо на шкіру. Через 15 хвилин маску знімаємо за допомогою ватного тампона, змоченого в теплій воді, потім обполіскуємо обличчя холодною водою.

· Чайний кефір. 5 столових ложок зеленого чаю подрібнюємо в ступці, додаємо 3 столові ложки кефіру, добре перемішуємо і наносимо приготовану кашку на шкіру. Через 15 хвилин змивається теплою водою.

Для чутливої шкіри

· Огіркова. Щоб приготувати маску, досить просто натерти огірок на тертці, і накласти одержану масу на обличчя на 15 хвилин. Можна також накладати і звичайні кружечки з огірка. Має легкий вибілюючий ефект.

· Сирна. Повну ложку сиру змішайте з 1 столовою ложкою молока. Все як слід перемішайте і нанесіть на обличчя на 15-20 хвилин. Змийте теплою водою. Добре зволожує шкіру, розгладжує зморшки і запобігає їх появі.

Наталія Вишневська