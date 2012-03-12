Волоські горіхи - найкорисніші

Численні дослідження вчених довели, що найціннішими серед горіхів є волоські, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

В них міститься як мінімум удвічі більшке антиоксидантів, що перешкоджають розвитку різних захворювань. У той же час волоські горіхи найчастіше вживають в сирому вигляді, а інші види горіхів - смажать. В процесі смаження якість антиоксидантів значно знижується.

У складі вольського горіха відсутня клейковина, яка може викликати алергію. Інші ж види горіхів мають цей глютен. Крім того волоський горіх є джерелом білка високої якості, різних вітамінів і мінералів, а також клітковини. До речі, біологічна активність антиоксидантів, у волоських горіхах, значно перевершує аналогічні показники інших видів горіхів.

amn.net.ua