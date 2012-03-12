Оливки і риба допоможуть при панкреатиті

Сполуки, знайдені в оливковій олії і рибі, здатні знизити гостроту симптомів панкреатиту, встановили іспанські спеціалісти, які працювали під керівництвом Марії Лопез Мілан з Університету Гранади, передає United Press International.

У центр уваги потрапила олеїнова кислота, гідрокситирозол, що міститься у великих концентраціях у оливковій олії, та n-3 поліненасичені жирні кислоти, що є у рибі.

Виявилося, вони попереджають і пом’якшують ступінь ураження клітин. Особливо це помітно з того, як жирні кислоти і антиоксиданти впливають на механізми в клітині, що відповідають за місцеве запалення у підшлунковій залозі.

Дію цих сполук співробітники Університету Гранади дослідили на тваринних моделях. Так було доведено, що ці сполуки варто приймати людям з хворою підшлунковою залозою, щоб зупинити патологічні окислювально-запальні процеси в органі.

Як повідомлялось раніше, вчені виявили, що вживання лосося та тріски допомагає маленьким дітям запобігти багатьох захворювань. Результати дослідження показали: діти, яких годували рибою до девяти місяців, в два рази менше хворіли на бронхіт і були набагато здоровішими.

amn.net.ua