Влада Кенії звільнила 25 тис. медсестер, що може призвести до масштабного збою в роботі медичних установ африканської країни.

Як передає Lenta.ru, уряд Кенії пішов на такий крок після того, як медсестри почали 1 березня 2012 року страйк, вимагаючи підвищення зарплати, обіцяного їм чиновниками роком раніше.

Крім того, медсестри намагалися своїм страйком звернути увагу влади на те, що в лікарнях країни не вистачає обладнання.

Наразі не відомо, який відсоток від загального числа медсестер потрапив під скорочення, проте дії чиновників можуть призвести до різкого погіршення ситуації в системі охорони здоров`я Кенії.

Страйк медсестер сильно зашкодив державним лікарням, пацієнти яких у березні часто не могли потрапити на прийом через відсутність персоналу. Приватні клініки в країні функціонують нормально.