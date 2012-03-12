На єгипетському курорті стався землетрус

Підземний поштовх магнітудою 3,9 було зафіксовано сьогодні вранці в районі курортного міста Хургада на побережжі Червоного моря в Єгипті.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на новинний інтернет-ресурс Youm7.

Про будь-які руйнування не повідомляється.

Востаннє підземні поштовхи в районі курортів Червоного моря в Єгипті реєструвалися наприкінці січня. Тоді епіцентр землетрусу знаходився в морі, і його сила становила 5,6 балу.