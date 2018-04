Чим корисне червоне вино?

Червоне вино допомагає уникнути запалень, виразок та інших небезпечних захворювань у внутрішніх органах. Такі результати отримали шотландські вчені з Центру біомедичних досліджень міста Глазго, пише журнал Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology.

У вині міститься антиоксидант ресвератол, який і захищає організм. В ході експерименту медики ввели спеціальний запальний компонент в організм двох груп лабораторних мишей, перша з яких отримувала ін`єкції на базі винного ресвератолу. В організмі обох груп мишей почалися процеси, що нагадували ті чи інші людські захворювання. Група, що отримувала препарат переносила їх набагато легше, ніж та, що препарат не отримувала.

Пізніше дослідники вивчили тканини гризунів, щоб зрозуміти, як саме працює ресвератрол. Вони виявили, що у винному ресвератролі присутні два різновиди ферменту, які спільно перешкоджають розповсюдженню молекул, що викликають запальні процеси. Дослідники виявили з`єднання кінази сфінгозина і фосфатази D. Вчені стверджують, що на базі винного ресвератрола в майбутньому можна буде створювати нові протизапальні препарати.

Нагадаємо, червоне вино знищує небезпечні бактерії і мікроорганізми, в тому числі, сальмонелу і кишкову паличку, не завдаючи шкоди корисній мікрофлорі організму.

