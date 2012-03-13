Чому хлопчиків народжується більше

Чоловіки і жінки мають дуже багато відмінностей, наприклад, у них різний набір хромосом, серцеві ритми, гормональний склад, структура кісток. Жінки живуть довше, але вони набагато швидше втомлюються і набагато частіше непритомніють.

Перші спроби пояснити природу у відмінностях між чоловіком і жінкою відмічені в роботі А.Фульє в 1896 році. Вона вважала, що відмінність між статями криється в метаболізмі, тобто в швидкості протікання процесів обміну. Жінкам властива велика виживаність завдяки тому, що у них розвиненіший процес збереження енергії і це виявляється в поведінці. А процеси, пов`язані з розмноженням і витратою енергії більше властиві чоловікам і знаходять віддзеркалення в їх поведінці.У середині 20-х років виникла теорія, в якій жіноче начало пояснювалося, як сховище накопиченого досвіду протягом всієї еволюції. А в чоловічій статі закладені функції, які дозволяють адаптуватися і справитися з новими умовами життя. Доведено, що тримісячний ембріон чоловічої статі більш уразливий, ніж жіночий. Співвідношення чоловіків і жінок на зиготному рівні – 150 : 100, у момент народження складає – 107 : 100, в 30 – літньому віці – 95 : 100. Тобто, простежується тенденція, яка виявляється в надсмертності хлопчиків.Серед чоловіків більше випадків з інфарктом міокарду. А зіткнення з умовами середовища, наприклад, війною, пов`язане з великими втратами особливої чоловічої статі.

Тому природа поклопоталася про те, щоб на світ з`являлися більше хлопчиків.

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