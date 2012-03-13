Пізні вечері не шкодять вазі

Американські дослідники університету штату Орегон спростували теорію про те, що прийом їжі на ніч істотно впливає на вагу, повідомляють іноземні ЗМІ.

Дослідження вчених були проведені на макаках. Частині тварин видалили яєчники, щоб створити умови, подібні до періоду менопаузи у жінок, оскільки відомо, що представниці прекрасної статі суттєво набирають вагу саме у віці 40 - 50 років.

Результати досліджень показали, що ні видалення яєчників, ні вживання їжі в нічний час не чинить істотного впливу на організм макак. Тільки у 1/5 макак збільшилася вага, причому всього лише на 5%, що не можна вважати значною закономірністю.

Можливо, в організмі макак після видалення яєчників відбувалися й інші процеси перебудови організму, вчені не пояснюють це, тому що додаткові дослідження з цього приводу не проводилися.

amn.net.ua