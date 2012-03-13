Язик - дзеркало твоїх хвороб

Відкривши рот і поглянувши в дзеркало, можна дізнатися про те, які хвороби ховаються в твоєму організмі.

Складка, що йде по середині язика, вказує на порушення в хребті. Серцю і печінці належить передня третина язика, а середина відводиться шлунку, підшлунковій залозі і селезінці. За станом нижніх відділів кишечника "стежить" корінь язика. А бічні його ділянки відповідають за печінку і нирки.

Коли організм здоровий, на язиці немає нальоту, тріщин і ліній, а його колір блідо-рожевий. Жовтий колір свідчить про порушення функцій травної системи, а коли захворювання носить важкий хронічних характер, наліт на язикі стає чорним.

При порушенні травлення на язиці можуть також залишатися і відбитки зубів. При запорах і інтоксикації наліт білий і щільний, а при захворюваннях легенів - коричневий. У хворих, що страждають порушеннями серцевої і легеневої систем і захворюваннями крові, язик темно-червоний, і, навпаки, він блідий при анемії і виснаженні.

Фіолетовий язик спостерігається при важких захворюваннях крові і легенів.Синій язик свідчить про серйозні порушення серцево-легеневої та ниркової систем (за допомогою лікаря слід звернутися негайно). Викривлена ​​лінія посередині язика говорить про "вибиті" окремі хребці.

"Географічний" язик, коли спостерігається нерівномірне злущування сосочків, частіше зустрічається у дітей до трьох років і може свідчити про токсикоз під час вагітності, неправильному перебігу пологів, а також бути ознакою діатезу.

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