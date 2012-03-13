Як схуднути і не нашкодити

Учені прийшли до сумного висновку, що різні дієти більше шкодять, ніж приносять користь людському організму. Про ефективність дієт говорить і той факт, що якби вони дійсно допомагали, то їх не було б так багато.

Найбільшу шкоду людині приносять дієти, складені без спостереження дієтолога. Адже повинні враховуватися особливості кожного організму і для кожного індивіда повинен складатися особливий ланцюжок правильного харчування. Найменша неприємність від подібних дієт, це надмірне підвищення ваги. Згідно статистиці, близько 90% людей, що сиділи на дієті, через рік знову «повертають» скинуті кілограми. Подібне явище носить назву «Дієтичного маятника».

Крім шкоди, що наноситься серцю і имунной системі, існує ще один неприємний факт. Після того, як ви схуднули, а потім набрали вагу, вам все складніше худнути знову. Таким чином, чим довше ви сидите на «маятниковій дієті», тим важче стає скинути зайві кілограми. Зрештою ви просто «опускаєте руки» і вже не стежите за своїм раціоном.

Якщо ви дійсно хочете схуднути, не нашкодивши своєму здоров`ю, то головним пріоритетом для вас повинен стати здоровий спосіб життя. Ось декілька порад, які допоможуть вирішити проблему зайвої ваги:

1.Прагніть вживати низькокалорійну їжу

2.Пийте більше води

3.У раціоні повинно бути якомога більше їжі, багатої клітковиною

4.Їжте неспішно, добре пережовуючи їжу

5.Кладіть виделку на стіл, коли пережовуєте їжу

6.Контролюйте порції

7.Замінюйте продукти (гірчиця замість майонезу)

8.Акцент на білковій їжі

9.Більше рухайтеся, прагніть вести активний спосіб життя

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