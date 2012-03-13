У Мінську «мінували» залізничний вокзал

У Мінську вчора ввечері з будівлі залізничного вокзалу було евакуйовано близько 700 пасажирів і працівників через повідомлення, що надійшло, про його замінування.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Управління внутрішніх справ на транспорті МВС Білорусі Олександр МАРЧЕНКО.

«О 20.17 зателефонував невідомий і сказав, що вокзал замінований. Робота спеціальних служб на території вокзалу тривала близько півтори години. В цей час потяги з 1-ї 2-ї колій перенаправлялися на 3-тю і 4-ту колії – подалі від будівлі», - сказав О.МАРЧЕНКО.

За його словами, ніяких вибухових пристроїв не виявлено.

«Обстежували приміщення групи розмінування. На місці події перебували працівники міліції, МНС, медики. О 21.42 вокзал запрацював у звичайному режимі», - повідомив О.МАРЧЕНКО.

Він сказав, що на даний момент встановлюється особа, котра телефонувала.

«Вже відомо, що дзвінок був зроблений з телефона-автомата, розташованого на третьому поверсі будівлі вокзалу», - розповів О.МАРЧЕНКО.