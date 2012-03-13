Яблучний оцет зробить фігуру стрункішою

Регулярне вживання в їжу яблучного оцту сприятливо впливає на обмін речовин і покращує фігуру, — говорять японські учені.

Дослідники провели експеримент, під час якого 200 добровольців двічі в день приймали невелику дозу яблучного оцту. В результаті прийому денної норми (30 мл оцту — 1500 міліграм оцтової кислоти), об`єми талій учасників через три місяці скоротилися на 1,85см. Ті учасники, у яких дози були менші, а оцет менш концентрований, також відзначили поліпшення фігури, хоч і не таке помітне.

Крапка в дослідженнях поставлена поки що не була. Фахівці говорять, що це – тільки проміжні результати.

scienceblog.ru